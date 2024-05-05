  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Одд
0:2
Конец матча
Фредрикстад
0'
74' Желтая карточка
Philip Sandvik Aukland
0:1
79' Гол
Бьёрло Мортен
0:2
90' Гол
Sondre Soerloekk
90'+7

Ход матча

16'
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
 
69'
 
Бьёрло Мортен
Кьяер Йеппе
74'
 
Philip Sandvik Aukland
77'
 
Сегберг Эрленд
Ольсен Брандур
77'
 
Скарет Браге
Philip Sandvik Aukland
77'
 
Ludvig Begby
Меткалф Патрик
79'
0:1
Бьёрло Мортен
(Ludvig Begby)
81'
Мидтскуген Оле-Эрик
Аас Сайвер
 
86'
 
Бьярталид Йоаннес
Ага Оскар
88'
Jesper Svenungsen Skau
Баккай Йосеф Бриан
 
90'
0:2
Sondre Soerloekk
(Ludvig Begby)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 512 Количество передач 344
  • 59 Владение мячом, % 41
30
Peder
Nygaard
Klausen
13
Samuel
Skree
Skjeldal
17
Овусу
Соломон
5
Миеттинен
Тони
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
3
Баккай
Йосеф
Бриан
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
24
Нжи
Билал
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
13
Sondre
Soerloekk
5
Simen
Rafn
20
Кьяер
Йеппе
29
Ага
Оскар
Одд
3-4-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Одд
Фредрикстад

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:2
К
1:3

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
36

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.29
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.29
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.29
Ингебритсен Микаэль 1 0.14
Миеттинен Тони 1 0.14
Аас Сайвер 1 0.14
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 3 0.5
Stian Stray Molde 2 0.33
Sondre Soerloekk 1 0.17
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.17
Квиле Сигур 1 0.17
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mihajlo Ivancevic 1 1
Хуссейн Эцаз 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 3 0
Stian Stray Molde 2 0
Квиле Сигур 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фредрикстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Одд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0
Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0

Результаты матчей

Одд
Фредрикстад

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Одд
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Мольде
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Фредрикстад
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Стрёмсгодсет
 6 3 1 2 7 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
КФУМ Осло
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 8 - 8 9
9.
Одд
 7 2 2 3 9 - 12 8
10.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 6 - 6 7
11.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Викинг
 1:1 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Хёугесунн
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Саннефьёрд
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хам-Кам
 7 0 3 4 3 - 7 3
16.
Тромсё
 1:1 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Викинг
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
ФК Кристиансунн
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Саннефьёрд
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
16.
Тромсё
 1:1 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Фредрикстад
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Тромсё
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Викинг
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Одд 0:2 Фредрикстад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный