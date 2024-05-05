Тур: 6. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:2
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаPhilip Sandvik Aukland
0:1
79' ГолБьёрло Мортен
0:2
90' ГолSondre Soerloekk
90'+7
Ход матча
79'
0:1
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
512 Количество передач 344
-
59 Владение мячом, % 41
24
Нжи
Билал
17
Квиле
Сигур
20
Кьяер
Йеппе
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Фредрикстад
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
36
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свендсен Тобиас
|2
|0.29
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.29
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.29
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.14
|Миеттинен Тони
|1
|0.14
|Аас Сайвер
|1
|0.14
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Нжи Билал
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|3
|0.5
|Stian Stray Molde
|2
|0.33
|Sondre Soerloekk
|1
|0.17
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.17
|Квиле Сигур
|1
|0.17
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mihajlo Ivancevic
|1
|1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|3
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Результаты матчей
Одд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Фредрикстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Одд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0
Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0
Результаты матчей
Одд
Фредрикстад
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Одд
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|16.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3