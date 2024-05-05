Тур: 6. Стадион: Nordmore Stadion. Зрители: 3280 Главный судья: Хансен Торе
1:1
Конец матча
0'
0:1
22' ПенальтиМарес Люк
1:1
29' ГолHilmir Mikaelsson
82' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
84' Желтая карточкаМава Мозес
87' Желтая карточкаGard Simenstad
90'+4
Ход матча
22'
0:1
29'
84'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
524 Количество передач 398
-
56 Владение мячом, % 44
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ФК Кристиансунн
Хам-Кам
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|2 (2)
|0.33
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.17
|Брусет Хейне
|1
|0.17
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.17
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.17
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.17
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.17
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мава Мозес
|1
|0.14
|Эдегор Никлас
|1
|0.14
|Марес Люк
|1 (1)
|0.14
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
Карточки
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|1
|1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Куртович Виллиам
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Кьяергор Оливер
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
0
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0
Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2
Результаты матчей
ФК Кристиансунн
Хам-Кам
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
ФК Кристиансунн
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|16.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3