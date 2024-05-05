Тур: 6. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Mohammad Aslam
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
64
Ларссон
Эрик
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
64 Ларссон ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 _Efe L.
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сарпсборг-08
Лиллестрём
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.82
1.29
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.59
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
1.68
1.32
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.33
|Бергет Йо Инге
|1
|0.17
|Тебо Франклин
|1
|0.17
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.17
|Йохансен Стефан
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|3
|0.5
|Гарнас Эспен
|1
|0.17
|Китолано Эрик
|1
|0.17
|Антонио Владимиро
|1
|0.17
|Осен Йермунд
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
5
1
Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Лиллестрём
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1