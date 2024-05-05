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  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 19'
Лиллестрём
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Лиллестрём
3.75
3.90
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3.40
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Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
23
Сандберг
Никлас
19
Henrik
Meister
27
Sondre
Oerjasaeter
10
Йохансен
Стефан
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
19
Тённесен
Кристоффер
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
17
Китолано
Эрик
33
Скогволд
Хенрик
10
Ольсен
Томас
64
Ларссон
Эрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Лиллестрём

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Э
3:3
Э
1:2
ТМК
4:0
Э
3:0
Э
4:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Э
3:2
КН
0:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандберг Никлас 2 (2) 0.33
Бергет Йо Инге 1 0.17
Тебо Франклин 1 0.17
Sondre Oerjasaeter 1 0.17
Йохансен Стефан 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 3 0.5
Гарнас Эспен 1 0.17
Китолано Эрик 1 0.17
Антонио Владимиро 1 0.17
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Андерсен Йеппе 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Китолано Эрик 1 0
Uba Charles 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
1
Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Лиллестрём

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Мольде
 0:0 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Стрёмсгодсет
 0:0 6 3 2 1 7 - 7 11
5.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Фредрикстад
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Лиллестрём
 0:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Хёугесунн
 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
КФУМ Осло
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Викинг
 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Сарпсборг-08
 0:0 6 1 2 3 5 - 6 5
14.
Хам-Кам
 0:0 7 0 3 4 2 - 6 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Будё/Глимт
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
10.
КФУМ Осло
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сарпсборг-08
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
14.
Лиллестрём
 0:0 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Хам-Кам
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4.
Хёугесунн
 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Одд
 0:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
КФУМ Осло
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Фредрикстад
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Мольде
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Ничья
Лиллестрём
3.75
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