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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 4706 Главный судья: Mohammad Aslam
Сарпсборг-08
1:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
59' Желтая карточка
Ольсен Томас
66' Желтая карточка
Эдегор Магнар
1:0
68' Гол
Вишне Эйрик
88' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
90'+8

Ход матча

59'
 
Ольсен Томас
60'
Зехнини Рафик
Сандберг Никлас
 
65'
 
Лундему Мариус
Скогволд Хенрик
66'
Эдегор Магнар
 
68'
Вишне Эйрик
(Sondre Oerjasaeter)
1:0
69'
Бергет Йо Инге
Йохансен Стефан
 
80'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 
80'
 
Кнутсон Эрлинг
Ларссон Эрик
80'
 
August Karlin
Осен Йермунд
80'
Martin Hoel Andersen
Henrik Meister
 
80'
Скиппер Антон
Sondre Oerjasaeter
 
88'
 
El Schaddai Furuha
Тённесен Кристоффер
88'
Андерсен Йеппе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 402 Количество передач 603
  • 41 Владение мячом, % 59
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
23
Сандберг
Никлас
19
Henrik
Meister
27
Sondre
Oerjasaeter
10
Йохансен
Стефан
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
19
Тённесен
Кристоффер
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
17
Китолано
Эрик
33
Скогволд
Хенрик
10
Ольсен
Томас
64
Ларссон
Эрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Лиллестрём
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Лиллестрём

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

39.3%
46.4%
14.3%
11 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Э
3:3
Э
1:2
ТМК
4:0
Э
3:0
Э
4:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Э
3:2
КН
0:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.32

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандберг Никлас 2 (2) 0.33
Sondre Oerjasaeter 1 0.17
Бергет Йо Инге 1 0.17
Вишне Эйрик 1 0.17
Тебо Франклин 1 0.17
Йохансен Стефан 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 3 0.5
Гарнас Эспен 1 0.17
Китолано Эрик 1 0.17
Антонио Владимиро 1 0.17
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Китолано Эрик 1 0
Uba Charles 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сарпсборг-08
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
1
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лиллестрём
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1
Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Лиллестрём

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Мольде
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Фредрикстад
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Стрёмсгодсет
 6 3 1 2 7 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
КФУМ Осло
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 8 - 8 9
9.
Одд
 7 2 2 3 9 - 12 8
10.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 6 - 6 7
11.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Викинг
 1:1 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Хёугесунн
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Саннефьёрд
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хам-Кам
 7 0 3 4 3 - 7 3
16.
Тромсё
 1:1 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Викинг
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
ФК Кристиансунн
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Саннефьёрд
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
16.
Тромсё
 1:1 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Фредрикстад
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Тромсё
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Викинг
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
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Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Ольсен Томас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
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