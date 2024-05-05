Тур: 6. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
-
20 Ismael Seone
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
30 Хаджич АднанЗащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|2
|0.33
|Sorry Diarra
|2
|0.33
|Ismael Seone
|1
|0.17
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Носа Даль Петтер
|2
|0.33
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0.17
|Simen Hestnes
|1
|0.17
|Haakon Hoseth
|1
|0.17
|Robin Rasch
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Лейте Бруно
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|Simen Hestnes
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
КФУМ Осло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
1
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0
Результаты матчей
Хёугесунн
КФУМ Осло
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1