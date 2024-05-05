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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 19'
КФУМ Осло
0'
18' Желтая карточка
Sorry Diarra

Ход матча

18'
Sorry Diarra
 
18'
Mikkel Hope
Claus Niyukuri
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
КФУМ Осло
3.40
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3.40
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3.40
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
13
Людвикссон
Антон
16
Лейте
Бруно
24
Troy
Nyhammer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
33
Амин
Нури
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
Хёугесунн
4-2-3-1
КФУМ Осло
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 2 0.33
Sorry Diarra 2 0.33
Ismael Seone 1 0.17
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Носа Даль Петтер 2 0.33
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0.17
Simen Hestnes 1 0.17
Haakon Hoseth 1 0.17
Robin Rasch 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Claus Niyukuri 3 0
Лейте Бруно 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Sorry Diarra 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
Simen Hestnes 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КФУМ Осло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
КФУМ Осло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2
КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0

Результаты матчей

Хёугесунн
КФУМ Осло

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Мольде
 0:0 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Стрёмсгодсет
 0:0 6 3 2 1 7 - 7 11
5.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Фредрикстад
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Лиллестрём
 0:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Хёугесунн
 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
КФУМ Осло
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Викинг
 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Сарпсборг-08
 0:0 6 1 2 3 5 - 6 5
14.
Хам-Кам
 0:0 7 0 3 4 2 - 6 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Будё/Глимт
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
10.
КФУМ Осло
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сарпсборг-08
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
14.
Лиллестрём
 0:0 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Хам-Кам
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4.
Хёугесунн
 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Одд
 0:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
КФУМ Осло
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Фредрикстад
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Мольде
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Claus Niyukuri получил травму и заменен. Миккель Хоуп выходит на поле.
  • 18'
    Sory Diarra получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
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Ничья
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