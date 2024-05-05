Тур: 6. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
21
Амин
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ловик МатиасЗащитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Мольде
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед
22 матча
13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.89
0.77
Среднее время на гол
47
117
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
2.54
2.33
Среднее время на гол
35
38
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
2.27
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
39
63
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристиансен Стиан
|1
|0.2
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.2
|Оттоссон Филип
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.57
|Эйкрем Магнус
|2
|0.29
|Хестад Эйрик
|2
|0.29
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.14
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.14
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.14
|Гульбрандсен Фредрик
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
8
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0
Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1
Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Мольде
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 7
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|14.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1