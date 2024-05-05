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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 19'
Мольде
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Мольде
4.76
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4.65
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1.75
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
15
Коса
Маркус
Андреас
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
8
Гульбрандсен
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
Саннефьёрд
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Мольде

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 13 побед

22 матча

13.6%
22.7%
63.7%
3 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
5:0
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
5:0
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:4
Э
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
0.77

Среднее время на гол

47
117

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

2.54
2.33

Среднее время на гол

35
38

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

2.27
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

39
63

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристиансен Стиан 1 0.2
Fredrik Tobias Berglie 1 0.2
Оттоссон Филип 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 4 0.57
Эйкрем Магнус 2 0.29
Хестад Эйрик 2 0.29
Хёуген Кристоффер 1 0.14
Хагельскьер Андерс 1 0.14
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.14
Гульбрандсен Фредрик 0 0
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Амин Симон 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Martin Gjone 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Амундсен Исак 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Саннефьёрд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
8
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0
Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1
Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Мольде

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Мольде
 0:0 7 4 2 1 11 - 4 14
3.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Стрёмсгодсет
 0:0 6 3 2 1 7 - 7 11
5.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
6.
Фредрикстад
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 6 2 3 1 7 - 7 9
8.
Одд
 0:0 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Лиллестрём
 0:0 6 2 2 2 6 - 9 8
10.
Хёугесунн
 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
КФУМ Осло
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
12.
Викинг
 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Сарпсборг-08
 0:0 6 1 2 3 5 - 6 5
14.
Хам-Кам
 0:0 7 0 3 4 2 - 6 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Будё/Глимт
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
10.
КФУМ Осло
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Саннефьёрд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сарпсборг-08
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
14.
Лиллестрём
 0:0 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Хам-Кам
 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4.
Хёугесунн
 0:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Одд
 0:0 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
КФУМ Осло
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Фредрикстад
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Мольде
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Ничья
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