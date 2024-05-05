Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
2:1
Второй тайм: 51'
0'
22' Желтая карточкаСтавицки Тимо
0:1
28' ГолКребс Флориан
1:1
46' ГолЛарссон Адам
2:1
50' ГолОлавале Мухамед
Ход матча
22'
28'
0:1
46'
1:1
50'
2:1
17
Сид
Робин
10
Ойяла
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
77 Hugo Cardoso
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
-
-
-
-
-
36 Ville Seppae
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Мариехамн
Интер Турку
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
63.6%
16 побед 14 ничьих 0 побед
37 матчей
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 25 побед
Второй тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
59 матчей
28.8%
22%
49.2%
17 побед 13 ничьих 29 побед
Первый тайм
20.3%
37.3%
42.4%
12 побед 22 ничьи 25 побед
Второй тайм
27.1%
45.8%
27.1%
16 побед 27 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
50
39
Голов в среднем за матч
1.67
1.34
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
90
64
Голов в среднем за матч
1.53
1.08
Тотал матчей
2.5
58
Больше 98%
Меньше 2%
1
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
28
Больше 47%
Меньше 53%
31
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|3
|0.6
|Ларссон Адам
|3 (1)
|0.6
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.2
|Саллинен Оскари
|1
|0.2
|Ойяла Матиас
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|2
|0.4
|Ставицки Тимо
|1
|0.2
|Тамминен Матиас
|1
|0.2
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.2
|Ярвинен Ииро
|1
|0.2
|Флориан Кребс
|1
|0.2
|Darren Smith III
|1 (1)
|0.2
|Алмен Микаэль
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дальстрем Себастьян
|2
|1
|Emmanuel Patut
|3
|0
|Райтанен Патрик
|2
|0
|Олавале Мухамед
|2
|0
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Hugo Cardoso
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Bismark Ampofo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
6
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1
Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4
Результаты матчей
Мариехамн
Интер Турку
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|8 - 7
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|12.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|3 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|3
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Ояла Юхани
|3
|Ильвес
|Попович Антон
|3