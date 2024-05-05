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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
3:1
Конец матча
Интер Турку
0'
22' Желтая карточка
Ставицки Тимо
0:1
28' Гол
Кребс Флориан
1:1
46' Гол
Ларссон Адам
47' Желтая карточка
Bismark Ampofo
2:1
50' Гол
Олавале Мухамед
63' Желтая карточка
Pedro Machado
3:1
87' Гол
Ларссон Адам
90' Желтая карточка
Jussi Niska
90' Желтая карточка
Саллинен Оскари
90' Желтая карточка
Ботье Жан
90'+8
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
33
Daniel
Enqvist
17
Сид
Робин
20
Emmanuel
Patut
10
Ойяла
Матиас
18
Олавале
Мухамед
7
Ларссон
Адам
43
Leo
Andersson
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
6
Dimitri
Legbo
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
10
Флориан
Кребс
17
Bismark
Ampofo
19
Ярвинен
Ииро
21
Тамминен
Матиас
9
Darren
Smith
III
24
Ставицки
Тимо
Мариехамн
Интер Турку

История личных встреч

Мариехамн
Интер Турку

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
63.6%
16 побед 14 ничьих 0 побед

37 матчей

21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 25 побед

Второй тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

59 матчей

28.8%
22%
49.2%
17 побед 13 ничьих 29 побед

Первый тайм

20.3%
37.3%
42.4%
12 побед 22 ничьи 25 побед

Второй тайм

27.1%
45.8%
27.1%
16 побед 27 ничьих 16 побед

История матчей

В
0:2
В
1:1
В
2:3
В
4:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

50
39

Голов в среднем за матч

1.67
1.34

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

90
64

Голов в среднем за матч

1.53
1.08

Тотал матчей

2.5
58
Больше 98%
Меньше 2%
1
51
Больше 86%
Меньше 14%
8
28
Больше 47%
Меньше 53%
31
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.8
Олавале Мухамед 3 0.6
Дальстрем Себастьян 1 0.2
Саллинен Оскари 1 0.2
Ойяла Матиас 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.4
Ставицки Тимо 1 0.2
Тамминен Матиас 1 0.2
Хямяляйнен Юусо 1 0.2
Ярвинен Ииро 1 0.2
Флориан Кребс 1 0.2
Darren Smith III 1 (1) 0.2
Алмен Микаэль 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дальстрем Себастьян 2 1
Emmanuel Patut 3 0
Райтанен Патрик 2 0
Pedro Machado 2 0
Олавале Мухамед 2 0
Ойяла Матиас 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Hugo Cardoso 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гранлунд Альбин 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Алмен Микаэль 1 0
Флориан Кребс 1 0
Jussi Niska 1 0
Ботье Жан 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6
Мариехамн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1
Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4

Результаты матчей

Мариехамн
Интер Турку

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 9 - 6 12
3.
КуПС
 5 2 3 0 8 - 5 9
4.
ХИК
 6 2 3 1 11 - 8 9
5.
Хака
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Мариехамн
 5 2 1 2 9 - 8 7
7.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Гнистан
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Интер Турку
 5 1 2 2 8 - 10 5
10.
Оулу
 5 0 2 3 8 - 11 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
8.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
6.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Интер Турку
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
ВПС Mads Borchers 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Ояла Юхани 3
Ильвес Попович Антон 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Г О О О О Л - Флориан Кребс бьет в цель!
    • 22'
      Ставицки Тимо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 3:1 Интер Турку онлайн

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