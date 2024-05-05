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  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Викинг
0:0
Первый тайм: 28'
Тромсё
0'
7' Желтая карточка
Диоп Джибрил
25' Желтая карточка
Урбанчич Йошт

Ход матча

7'
Диоп Джибрил
 
25'
Урбанчич Йошт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Тромсё
1.57
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4.69
6.35
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
4
Sondre
Klingen
Langaas
5
Диоп
Джибрил
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
3
Робертсен
Йеспер
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Викинг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Тромсё

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.73
1.1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 1 0.17
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.17
Д'Агостино Николас 1 0.17
Кристиансен Петер 1 0.17
Танген Харальд 1 0.17
Белл Джо 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.4
Vegard Oestraat Erlien 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Винтер Феликс 1 0
Норхейм Рунар 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

3
0
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1
Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3
Тромсё
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4

Результаты матчей

Викинг
Тромсё

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Викинг
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Мольде
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Фредрикстад
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Стрёмсгодсет
 6 3 1 2 7 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
КФУМ Осло
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 8 - 8 9
9.
Одд
 7 2 2 3 9 - 12 8
10.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 6 - 6 7
11.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Викинг
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
13.
Хёугесунн
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Саннефьёрд
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хам-Кам
 7 0 3 4 3 - 7 3
16.
Тромсё
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Викинг
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
ФК Кристиансунн
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Саннефьёрд
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
16.
Тромсё
 0:0 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Фредрикстад
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Тромсё
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Jost Urbancic из команды Викинг получает желтую после опасной игры.
  • 7'
    Диоп Джибрил - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Тромсё
1.57
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4.69
6.35
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Где смотреть матч Викинг 0:0 Тромсё онлайн

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