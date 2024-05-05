Тур: 6. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Сагги Рохит
Ход матча
7'
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Викинг
Тромсё
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.73
1.1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
51
81
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|1
|0.17
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.17
|Д'Агостино Николас
|1
|0.17
|Кристиансен Петер
|1
|0.17
|Танген Харальд
|1
|0.17
|Белл Джо
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|0.4
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
3
0
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1
Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3
Тромсё
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4
Результаты матчей
Викинг
Тромсё
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Викинг
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3