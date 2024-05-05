Тур: 6. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Сагги Рохит
0'
7' Желтая карточкаДиоп Джибрил
24' Желтая карточкаУрбанчич Йошт
33' Желтая карточкаХаугор Якоб
44' Желтая карточкаРобертсен Йеспер
1:0
52' ГолСальвесен Ларс-Йорген
1:1
54' ГолЙенсен Рубен
88' Желтая карточкаYaw Paintsil
2:1
90' ПенальтиТрипич Златко
90' Желтая карточкаТрипич Златко
90'+10
Ход матча
7'
24'
33'
44'
52'
54'
1:1
88'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
11 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
457 Количество передач 266
-
63 Владение мячом, % 37
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Викинг
Тромсё
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
79
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.73
1.1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
51
81
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|2 (1)
|0.33
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.33
|Д'Агостино Николас
|1
|0.17
|Кристиансен Петер
|1
|0.17
|Танген Харальд
|1
|0.17
|Белл Джо
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|0.4
|Йенсен Рубен
|1
|0.2
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
3
0
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1
Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3
Тромсё
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4
Результаты матчей
Викинг
Тромсё
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Викинг
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
24
14
15
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3