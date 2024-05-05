  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Викинг
2:1
Конец матча
Тромсё
0'
7' Желтая карточка
Диоп Джибрил
24' Желтая карточка
Урбанчич Йошт
33' Желтая карточка
Хаугор Якоб
44' Желтая карточка
Робертсен Йеспер
1:0
52' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
1:1
54' Гол
Йенсен Рубен
88' Желтая карточка
Yaw Paintsil
2:1
90' Пенальти
Трипич Златко
90' Желтая карточка
Трипич Златко
90'+10

Ход матча

7'
Диоп Джибрил
 
24'
Урбанчич Йошт
 
33'
 
Хаугор Якоб
44'
 
Робертсен Йеспер
46'
Стенснесс Джанни
Sondre Klingen Langaas
 
52'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Трипич Златко)
1:0
54'
1:1
Йенсен Рубен
62'
Де Ланлай Янн-Эрик
Диоп Джибрил
 
62'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
62'
 
Yaw Paintsil
Робертсен Йеспер
71'
Эукленн Сондре
Язбек Патрик
 
71'
Vetle Auklend
Урбанчич Йошт
 
75'
 
Vegard Oestraat Erlien
Jakob Napoleon Romsaas
83'
 
Isak Vadebu
Норхейм Рунар
86'
Свеннсен Сандер
Кристиансен Петер
 
88'
 
Yaw Paintsil
90'
Трипич Златко
2:1
90'
Трипич Златко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 457 Количество передач 266
  • 63 Владение мячом, % 37
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
4
Sondre
Klingen
Langaas
5
Диоп
Джибрил
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
20
Кристиансен
Петер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
3
Робертсен
Йеспер
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Викинг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Тромсё

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
79

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.73
1.1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 2 (1) 0.33
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.33
Д'Агостино Николас 1 0.17
Кристиансен Петер 1 0.17
Танген Харальд 1 0.17
Белл Джо 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.4
Йенсен Рубен 1 0.2
Vegard Oestraat Erlien 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Трипич Златко 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Хаугор Якоб 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тромсё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

3
0
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
4
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1
Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3
Тромсё
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4

Результаты матчей

Викинг
Тромсё

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Викинг
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Мольде
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Фредрикстад
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Стрёмсгодсет
 6 3 1 2 7 - 8 10
6.
Русенборг
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Викинг
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
КФУМ Осло
 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 8 - 8 9
10.
Одд
 7 2 2 3 9 - 12 8
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 6 - 6 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Хёугесунн
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Саннефьёрд
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хам-Кам
 7 0 3 4 3 - 7 3
16.
Тромсё
 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
ФК Кристиансунн
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Саннефьёрд
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Фредрикстад
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Русенборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
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    • 33'
      Хаугор Якоб получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 24'
      Jost Urbancic из команды Викинг получает желтую после опасной игры.
    • 7'
      Диоп Джибрил - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Викинг 2:1 Тромсё онлайн

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