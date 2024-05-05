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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:1
Второй тайм: 82'
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
16' Гол
Наварро Рафа
20' Желтая карточка
Ларраз Оливер
37' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
26
Охеда
Агустин
9
Бакрар
Монсеф
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
11
Фернандес
Омир
18
Ларраз
Оливер
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
77
Япи
Даррен
9
Наварро
Рафа
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
4:0
М
1:1
М
5:1
М
0:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.36
Фернандес Джулиан 2 0.18
Мартинес Алонсо 2 0.18
О'Тул Кевин 1 0.09
Паркс Китон 1 0.09
Охеда Агустин 1 0.09
Вольф Ханнес 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 5 (3) 0.45
Бассетт Коул 3 0.27
Михайлович Джордже 2 0.18
Харрис Кельвин 2 0.18
Бомбито Мойс 2 0.18
Кабрал Кевин 1 0.09
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркс Китон 3 1
Сэндс Джеймс 2 1
Родригес Сантьяго 2 0
Перея Андрес 2 0
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Танасиевич Страхния 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Бакрар Монсеф 1 0
Джонс Малачи 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Япи Даррен 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Колорадо Рэпидс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
4
40%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2
Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
5
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 2 3 5 13 - 13 9
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 32 - 18 24
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 Заявка 11 6 1 4 14 - 14 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 4 5 2 16 - 16 17
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
7.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 11 4 2 5 11 - 11 14
8.
Шарлотт
 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 14 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
12.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 2 1 7 7 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4.
Торонто
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Родригес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Ларраз Оливер получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Бассетт Коул сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Наварро Рафа бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Колорадо Рэпидс
6.80
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