Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Конец матча
0'
75' Желтая карточкаМоррис Джордан
81' Желтая карточкаГомес Еймар
83' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
90'+9
Ход матча
73'
75'
81'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.57 Обе забьют – да
-
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
24
Нил
Джален
27
Берри
Мигель
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
47 матчей
36.2%
27.7%
36.1%
17 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.7%
36.2%
36.1%
13 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
31.9%
40.4%
27.7%
15 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.73
1.24
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.72
1.18
Среднее время на гол
52
76
Всего голов
81
57
Голов в среднем за матч
1.72
1.21
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 81%
Меньше 19%
9
27
Больше 57%
Меньше 43%
20
16
Больше 34%
Меньше 66%
31
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|6 (4)
|0.55
|Моррис Джордан
|1
|0.09
|Мусовски Дэниел
|1
|0.09
|Чу Лео
|1
|0.09
|Рольдан Александер
|1
|0.09
|Варгас Обед
|1
|0.09
|Тевес Дилан
|1
|0.09
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.09
|Руснак Альберт
|0
|0
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|6
|0.55
|Пейнтсил Джозеф
|4 (1)
|0.36
|Пуч Рикард
|3
|0.27
|Пек Габриэл
|2
|0.18
|Ёсида Мая
|2
|0.18
|Дельгадо Марко
|1
|0.09
|Ауде Хулиан
|1
|0.09
|Фагундес Диего
|1
|0.09
|Завалета Эрик
|1
|0.09
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раген Джексон
|3
|1
|Толо Нуху
|4
|0
|Моррис Джордан
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Рольдан Александер
|1
|1
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Гомес Еймар
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пуч Рикард
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Бругман Гастон
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Серрильо Эдвин
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
3
Сиэтл Саундерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
10
Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
29%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
1
17%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
3
23%
6
27%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
38%
4
25%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
14
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
43
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
38
65
29
56
110
110
110
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5