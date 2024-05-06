Тур: 6.
0:1
Конец матча
0'
0:1
32' ГолHady Saleh Karim
47' Желтая карточкаВидьеског Исак
56' Красная карточкаТранберг Робин
80' Желтая карточкаЯнссон Лео
90' Желтая карточкаЭдлунд Олле
90'+5
Ход матча
32'
47'
56'
80'
90'
22
Янссон
Лео
13
Эдлунд
Олле
20
Aulon
Bitiqi
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ammar Asani
-
37 Kalle Wendt
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Варберг БоИС
Треллеборг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|2
|0.33
|Эдлунд Олле
|1
|0.17
|Токич Марк
|1
|0.17
|Курочкин Антон
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|2
|0.33
|Armin Culum
|1
|0.17
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.17
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|3
|0
|Транберг Робин
|1
|1
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Курочкин Антон
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Токич Марк
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Liam Olausson
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Bohman
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Hady Saleh Karim
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Zander Hyltoft
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6
Результаты матчей
Варберг БоИС
Треллеборг
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|4 (1)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|3 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3