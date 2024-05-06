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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Варберг БоИС
0:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
32' Гол
Hady Saleh Karim
47' Желтая карточка
Видьеског Исак
56' Красная карточка
Транберг Робин
80' Желтая карточка
Янссон Лео
90' Желтая карточка
Эдлунд Олле
90'+5
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
21
Видьеског
Исак
13
Эдлунд
Олле
11
Isak
Bjerkebo
20
Aulon
Bitiqi
17
Liam
Olausson
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
2
Бьеркен
Фритьоф
12
Zander
Hyltoft
7
Pierre
Larsen
11
Armin
Culum
29
Othmane
Salama
10
Hady
Saleh
Karim
Варберг БоИС
4-4-2
Треллеборг
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Треллеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 2 0.33
Эдлунд Олле 1 0.17
Токич Марк 1 0.17
Курочкин Антон 0 0
Видьеског Исак 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 2 0.33
Armin Culum 1 0.17
Бьеркен Фритьоф 1 0.17
Pierre Larsen 0 0
Хёрберг Феликс 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 3 0
Транберг Робин 1 1
Эдлунд Олле 2 0
Видьеског Исак 2 0
Курочкин Антон 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Монтиль Диего II 1 0
Токич Марк 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Liam Olausson 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Bohman 3 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Hady Saleh Karim 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Zander Hyltoft 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Варберг БоИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Треллеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2
Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0
Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6

Результаты матчей

Варберг БоИС
Треллеборг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
9.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 5 7
11.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Эстерсунд
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Варберг БоИС
 6 1 1 4 5 - 8 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Весь список
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    УДАЛЕНИЕ! - Транберг Робин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 48'
    Видьеског Исак уходит с поля. Транберг Робин выходит вместо него
  • 47'
    Видьеског Исак получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Pierre Larsen сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Hady Saleh Karim бьет в цель!
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