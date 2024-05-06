Тур: 7. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
31' Желтая карточкаMalick Junior Yalcouye
1:0
33' ГолAxel Henriksson
41' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
43' Желтая карточкаAxel Henriksson
2:0
76' ГолХольмстрём Александр Аль
80' Желтая карточкаИбрагим Харун
82' Желтая карточкаПеттерссон Оскар
2:1
90' ГолPaulos Abraham
90'+8
Ход матча
33'
43'
76'
80'
82'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Amin Boudri
-
27 Mohamed Bawa
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Tolf
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
ГАИС
Гётеборг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.17
Среднее время на гол
225
77
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
0.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
123
110
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0.43
|Лав Джек Купер
|2
|0.29
|Милованович Вилльям
|1
|0.14
|Линдберг Йонас
|1
|0.14
|Axel Henriksson
|1
|0.14
|Amin Boudri
|1
|0.14
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|3
|0.43
|Thomas Santos
|1
|0.14
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.14
|Муколли Арбнор
|1
|0.14
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.14
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|3
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Malick Junior Yalcouye
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
1
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
80%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
50%
3
43%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
56%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0
Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1
Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1
Результаты матчей
ГАИС
Гётеборг
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
43
16
16
16
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|4 (2)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3