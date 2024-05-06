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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: .
ГАИС
2:1
Конец матча
Гётеборг
0'
31' Желтая карточка
Malick Junior Yalcouye
1:0
33' Гол
Axel Henriksson
41' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
43' Желтая карточка
Axel Henriksson
2:0
76' Гол
Хольмстрём Александр Аль
80' Желтая карточка
Ибрагим Харун
82' Желтая карточка
Петтерссон Оскар
2:1
90' Гол
Paulos Abraham
90'+8
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
16
Лав
Джек
Купер
10
Селик
Мерван
25
Бишесари
Элис
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
21
Карлен
Адам
6
Трондсен
Андерс
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
23
Тордарсон
Колбейнн
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
11
Paulos
Abraham
ГАИС
4-3-3
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Гётеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:3
А
0:0
А
1:1
А
1:0
А
2:1
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
0:1
А
0:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.17

Среднее время на гол

225
77

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

123
110

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 3 0.43
Лав Джек Купер 2 0.29
Милованович Вилльям 1 0.14
Линдберг Йонас 1 0.14
Axel Henriksson 1 0.14
Amin Boudri 1 0.14
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Robin Wendin Thomasson 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 3 0.43
Thomas Santos 1 0.14
Malick Junior Yalcouye 1 0.14
Муколли Арбнор 1 0.14
Скеллеруп Лаурс 1 0.14
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Тордарсон Колбейнн 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Malick Junior Yalcouye 2 0
Ольссон Себастьян 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Paulos Abraham 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
ГАИС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
1
ГАИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гётеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
80%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
50%
3
43%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
56%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0
Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1
Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1

Результаты матчей

ГАИС
Гётеборг

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 6 0 1 19 - 4 18
2.
АИК
 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Юргорден
 7 4 1 2 12 - 7 13
4.
Хеккен
 7 4 1 2 14 - 10 13
5.
ГАИС
 7 4 0 3 9 - 11 12
6.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
7.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Эльфсборг
 7 3 1 3 11 - 12 10
9.
ИФК Норрчепинг
 7 3 1 3 11 - 18 10
10.
Хаммарбю
 7 3 0 4 11 - 10 9
11.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
12.
Гётеборг
 7 2 1 4 7 - 9 7
13.
Сириус
 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Вернаму
 7 2 1 4 7 - 14 7
15.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
16.
Вестерос
 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Эльфсборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
9.
ГАИС
 3 2 0 1 4 - 6 6
10.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
11.
Сириус
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
13.
Вестерос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 3 0 1 11 - 4 9
2.
Хеккен
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Вернаму
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Юргорден
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Гётеборг
 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 5 - 11 4
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
АИК Питтас Яннис 4 (2)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 4
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
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