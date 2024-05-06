Тур: 32. Стадион: Ван Донге и Де Роо. Главный судья: Нихуйс Бас
0:2
Второй тайм: 67'
0'
23' Желтая карточкаДёйвестейн Лансе
0:1
60' ГолЧери Тьяронн
64' Желтая карточкаРосс Матиас
0:2
64' ГолЧери Тьяронн
Ход матча
23'
60'
0:1
64'
64'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
201 Количество передач 254
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
5
Бас
Юри
19
Со
Силла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Siem de Moes
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
НЕК Неймеген
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
18 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.78
Среднее время на гол
57
50
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|8
|0.25
|Лампру Лазарос
|6
|0.19
|Аграфиотис Николас
|5
|0.16
|Дриауех Каухайб
|4
|0.13
|Дёйвестейн Лансе
|4
|0.13
|Хореман Сибе
|3
|0.09
|Бас Юлиан
|3 (1)
|0.09
|Удденес Оскар
|3
|0.09
|Оморова Ричи
|2
|0.06
|Санчес-Фернандес Деренсили
|2
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.03
|Сандра Сиссе
|1
|0.03
|Ньивпорт Свен
|1
|0.03
|Пири Кик
|1
|0.03
|Виделль Каспер
|1
|0.03
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Гаудмейн Кензо
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
|Науйокс Ноа
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.38
|Огава Коки
|10 (2)
|0.31
|Хансен Сонтье
|5
|0.16
|Гонсалес Роберто
|5
|0.16
|Пропер Дирк
|4
|0.13
|Дост Бас
|4 (1)
|0.13
|Бас Юри
|3
|0.09
|Ван Рой Барт
|2
|0.06
|Вердонк Калвин
|2
|0.06
|Сано Кадаи
|2
|0.06
|Тавшан Элаис
|2
|0.06
|Чери Тьяронн
|2
|0.06
|Росс Матиас
|2
|0.06
|Худемакерс Меес
|1
|0.03
|Шоне Лассе
|1 (1)
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|8
|0
|Загре Артур
|5
|1
|Хореман Сибе
|5
|0
|Лампру Лазарос
|3
|1
|Пэрротт Трой
|2
|1
|Дриауех Каухайб
|3
|0
|Siem de Moes
|3
|0
|Ньивпорт Свен
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Сандра Сиссе
|2
|0
|Бенита Мимеирхель
|2
|0
|Marinus Dijkhuizen
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Виделль Каспер
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
|Оморова Ричи
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|5
|0
|Бас Юри
|5
|0
|Пропер Дирк
|4
|0
|Худемакерс Меес
|2
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Гонсалес Роберто
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Хансен Сонтье
|2
|0
|Сано Кадаи
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Артс Д'Леану
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
13
12
Эксельсиор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
32
12
Упущенные победы
12
28
Эксельсиор
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
НЕК Неймеген
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
33
16
Упущенные победы
25
40
Голы по времени матча
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
4
18%
7
28%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
4
18%
7
28%
76-90
Пропущено
24
26
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
9
38%
7
27%
61-75
5
21%
7
27%
76-90
Забито
24
33
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
4
17%
1
3%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
9
27%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
6
25%
6
18%
76-90
Пропущено
42
22
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
5
12%
4
18%
1-15
7
17%
2
9%
16-30
7
17%
2
9%
31-45
7
17%
3
14%
46-60
9
21%
3
14%
61-75
7
17%
8
36%
76-90
Забито
46
58
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
4
9%
3
5%
1-15
9
20%
3
5%
16-30
7
15%
16
28%
31-45
6
13%
14
24%
46-60
10
22%
9
16%
61-75
10
22%
13
22%
76-90
Пропущено
66
48
24 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
9
14%
7
15%
1-15
8
12%
5
10%
16-30
7
11%
5
10%
31-45
12
18%
6
13%
46-60
18
27%
10
21%
61-75
12
18%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аякс - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Волендам 4:0 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
Результаты матчей
Эксельсиор
НЕК Неймеген
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
151
78
106
213
79
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
123
88
87
214
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
274
1516
1813
427
1120
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|28
|3
|1
|107 - 19
|87
|2.
|Заявка
|32
|24
|6
|2
|88 - 24
|78
|3.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|60 - 33
|63
|4.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|65 - 38
|61
|5.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|72 - 64
|52
|6.
|1:0 Заявка
|32
|13
|11
|8
|62 - 48
|50
|7.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|46 - 43
|49
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|48 - 47
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|45 - 42
|43
|10.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|51 - 65
|37
|11.
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|36 - 55
|36
|12.
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|43 - 64
|35
|13.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|32 - 52
|34
|14.
|Заявка
|32
|9
|5
|18
|41 - 70
|32
|15.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|38 - 55
|28
|16.
|0:1 Заявка
|32
|5
|11
|16
|46 - 67
|26
|17.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|31 - 79
|19
|18.
|Заявка
|32
|5
|5
|22
|25 - 71
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|15
|1
|0
|51 - 10
|46
|2.
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|33 - 15
|40
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|47 - 10
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|36 - 24
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|7.
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 22
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 19
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|31 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|29 - 33
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 24
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|21 - 27
|17
|15.
|0:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|22 - 25
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 26
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|15 - 42
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 28
|-7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|56 - 9
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 14
|39
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 23
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|36 - 40
|22
|7.
|1:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|29 - 26
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 21
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 32
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 28
|11
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 35
|11
|15.
|0:1 Заявка
|16
|2
|4
|10
|24 - 42
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 36
|10
|17.
|Заявка
|16
|3
|0
|13
|12 - 43
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 37
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|29 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|27 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (7)
|Твенте
|Стейн Сем
|14 (2)
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|9
|Алмере Сити
|Копмейнерс Пер
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 7
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8