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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Эксельсиор
0:2
Второй тайм: 67'
НЕК Неймеген
0'
23' Желтая карточка
Дёйвестейн Лансе
0:1
60' Гол
Чери Тьяронн
64' Желтая карточка
Росс Матиас
0:2
64' Гол
Чери Тьяронн

Ход матча

23'
Дёйвестейн Лансе
 
60'
0:1
Чери Тьяронн
(Пропер Дирк)
64'
 
Росс Матиас
64'
0:2
Чери Тьяронн
(Бас Юри)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 201 Количество передач 254
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
НЕК Неймеген
3.10
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3.82
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2.95
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Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
22
Бенита
Мимеирхель
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
10
Гаудмейн
Кензо
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
23
Дёйвестейн
Лансе
7
Лампру
Лазарос
9
Пэрротт
Трой
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
9
Чери
Тьяронн
23
Сано
Кадаи
5
Бас
Юри
19
Со
Силла
Эксельсиор
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
НЕК Неймеген

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

Э
3:4
Э
0:3
Э
1:1
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:1
К
4:2
К
2:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
4:2
К
2:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.78

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 8 0.25
Лампру Лазарос 6 0.19
Аграфиотис Николас 5 0.16
Дриауех Каухайб 4 0.13
Дёйвестейн Лансе 4 0.13
Хореман Сибе 3 0.09
Бас Юлиан 3 (1) 0.09
Удденес Оскар 3 0.09
Оморова Ричи 2 0.06
Санчес-Фернандес Деренсили 2 0.06
Загре Артур 1 0.03
Сандра Сиссе 1 0.03
Ньивпорт Свен 1 0.03
Пири Кик 1 0.03
Виделль Каспер 1 0.03
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Гаудмейн Кензо 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0
Науйокс Ноа 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.38
Огава Коки 10 (2) 0.31
Хансен Сонтье 5 0.16
Гонсалес Роберто 5 0.16
Пропер Дирк 4 0.13
Дост Бас 4 (1) 0.13
Бас Юри 3 0.09
Ван Рой Барт 2 0.06
Вердонк Калвин 2 0.06
Сано Кадаи 2 0.06
Тавшан Элаис 2 0.06
Чери Тьяронн 2 0.06
Росс Матиас 2 0.06
Худемакерс Меес 1 0.03
Шоне Лассе 1 (1) 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 8 0
Загре Артур 5 1
Хореман Сибе 5 0
Лампру Лазарос 3 1
Пэрротт Трой 2 1
Дриауех Каухайб 3 0
Siem de Moes 3 0
Ньивпорт Свен 2 0
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Сандра Сиссе 2 0
Бенита Мимеирхель 2 0
Marinus Dijkhuizen 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Удденес Оскар 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Виделль Каспер 1 0
Сеймор Серано 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Оморова Ричи 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 5 0
Бас Юри 5 0
Пропер Дирк 4 0
Худемакерс Меес 2 1
Тавшан Элаис 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Гонсалес Роберто 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Хансен Сонтье 2 0
Сано Кадаи 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Артс Д'Леану 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

13
12
Эксельсиор
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
НЕК Неймеген
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

32
12

Упущенные победы

12
28
Эксельсиор
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
НЕК Неймеген
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

33
16

Упущенные победы

25
40

Голы по времени матча

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
4
18%
7
28%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
6
27%
2
8%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Пропущено

24
26
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
9
38%
7
27%
61-75
5
21%
7
27%
76-90

Забито

24
33
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
4
17%
1
3%
1-15
4
17%
2
6%
16-30
3
13%
9
27%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
6
25%
6
18%
76-90

Пропущено

42
22
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
5
12%
4
18%
1-15
7
17%
2
9%
16-30
7
17%
2
9%
31-45
7
17%
3
14%
46-60
9
21%
3
14%
61-75
7
17%
8
36%
76-90

Забито

46
58
20 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
4
9%
3
5%
1-15
9
20%
3
5%
16-30
7
15%
16
28%
31-45
6
13%
14
24%
46-60
10
22%
9
16%
61-75
10
22%
13
22%
76-90

Пропущено

66
48
24 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
9
14%
7
15%
1-15
8
12%
5
10%
16-30
7
11%
5
10%
31-45
12
18%
6
13%
46-60
18
27%
10
21%
61-75
12
18%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Аякс - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - Волендам 4:0 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2
Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - Валвейк 1:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 5:2 Эксельсиор - Витесс 1:2 Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Эксельсиор - Твенте 0:3 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Эксельсиор - Херенвен 3:0 Эксельсиор - Гронинген 0:2 ПСВ - Эксельсиор 3:1 Спакенбург - Эксельсиор 2:3 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Эксельсиор 4:2 Валвейк - Эксельсиор 2:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Волендам - НЕК Неймеген 2:5 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0

Результаты матчей

Эксельсиор
НЕК Неймеген

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
8
1.5
10
6
2
13
2.5
7
9
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
8
1.5
8
7
2
14
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
27
4
15
16
1.5
18
13
4
27
2.5
11
20
2
29
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 32 28 3 1 107 - 19 87
2.
Фейеноорд
 Заявка 32 24 6 2 88 - 24 78
3.
Твенте
 Заявка 32 19 6 7 60 - 33 63
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 32 18 7 7 65 - 38 61
5.
Аякс
 Заявка 32 14 10 8 72 - 64 52
6.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 32 13 11 8 62 - 48 50
7.
Утрехт
 Заявка 32 13 10 9 46 - 43 49
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 32 12 7 13 48 - 47 43
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 32 11 10 11 45 - 42 43
10.
Херенвен
 Заявка 32 10 7 15 51 - 65 37
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 32 9 9 14 36 - 55 36
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 32 9 8 15 43 - 64 35
13.
Алмере Сити
 Заявка 32 7 13 12 32 - 52 34
14.
Хераклес
 Заявка 32 9 5 18 41 - 70 32
15.
Валвейк
 Заявка 32 7 7 18 38 - 55 28
16.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 32 5 11 16 46 - 67 26
17.
Волендам
 Заявка 32 4 7 21 31 - 79 19
18.
Витесс
 Заявка 32 5 5 22 25 - 71 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 15 1 0 51 - 10 46
2.
Твенте
 Заявка 16 13 1 2 33 - 15 40
3.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 47 - 10 39
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 11 2 3 39 - 17 35
5.
Аякс
 Заявка 16 8 6 2 36 - 24 30
6.
Утрехт
 Заявка 16 8 5 3 29 - 22 29
7.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 16 8 4 4 33 - 22 28
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 7 5 4 26 - 19 26
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 7 4 5 31 - 20 25
10.
Херенвен
 Заявка 16 6 3 7 29 - 33 21
11.
Хераклес
 Заявка 16 6 3 7 25 - 35 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 5 5 6 23 - 24 20
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
14.
Валвейк
 Заявка 16 4 5 7 21 - 27 17
15.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 16 3 7 6 22 - 25 16
16.
Алмере Сити
 Заявка 16 3 7 6 17 - 26 16
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 15 - 42 11
18.
Витесс
 Заявка 16 2 5 9 13 - 28 -7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 16 13 2 1 56 - 9 41
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 3 1 41 - 14 39
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 16 7 5 4 26 - 21 26
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 7 2 7 25 - 23 23
5.
Твенте
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
6.
Аякс
 Заявка 16 6 4 6 36 - 40 22
7.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 16 5 7 4 29 - 26 22
8.
Утрехт
 Заявка 16 5 5 6 17 - 21 20
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
10.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 6 6 15 - 26 18
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 4 5 7 25 - 35 17
12.
Херенвен
 Заявка 16 4 4 8 22 - 32 16
13.
Валвейк
 Заявка 16 3 2 11 17 - 28 11
14.
Хераклес
 Заявка 16 3 2 11 16 - 35 11
15.
Эксельсиор
 0:1 Заявка 16 2 4 10 24 - 42 10
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 2 4 10 10 - 36 10
17.
Витесс
 Заявка 16 3 0 13 12 - 43 9
18.
Волендам
 Заявка 16 1 5 10 16 - 37 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в валификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 29 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 27 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (7)
Твенте Стейн Сем 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хераклес Брюнс Томас 9
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 9
Алмере Сити Копмейнерс Пер 1 7
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 7
Валвейк Мейерс Арон 8
Весь список
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