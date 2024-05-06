ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

44' Санчес-Фернандес Деренсили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Дёйвестейн Лансе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

39' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

39' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Эксельсиор

34' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лампру Лазарос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

32' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Нюйтинк Брэм нанес удар головой, но Стейн ван Гассел спокойно отбил мяч.

29' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

29' Чери Тьяронн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

25' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Чери Тьяронн пробил со штрафного прямо в стенку

24' Матч возобновлен

24' Перейра Брайанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Дёйвестейн Лансе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Санчес-Фернандес Деренсили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Дёйвестейн Лансе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Эксельсиор

17' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Редуан Эль-Якуби из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

11' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Пэрротт Трой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Редуан Эль-Якуби ослабляет давление, выбив мяч.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.