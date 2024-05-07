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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 6.
Эргрюте
0:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
22' Желтая карточка
Сильверхолт Тейлор
27' Желтая карточка
Ervin Gigovac
0:1
40' Гол
Adrian Svanback
72' Желтая карточка
Файе Абдулайе
89' Желтая карточка
Хелльборг Адам
90'+8
44
Густафссон
Хампус
24
Свенссон
Уильям
3
Азулай
Джонатан
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
8
Муянич
Амел
28
Erion
Sadiku
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
26
Силисуфай
Эди
31
Абукар
Айдарус
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
21
Adrian
Svanback
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Эргрюте
3-4-3
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Хельсинборг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ТМК
2:0
С
2:3
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
3:4
С
2:0
С
0:3
С
1:0
А
3:0
А
3:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
0.83

Среднее время на гол

56
108

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
66

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 2 (1) 0.33
Абукар Айдарус 1 0.17
Christoffer Styffe 1 0.17
Дальквист Исак 1 0.17
Муянич Амел 0 0
Полсон Дэниел 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.5
Лупер Вильгельм 1 (1) 0.17
Benjamin Acquah 1 0.17
Adrian Svanback 1 0.17
Биркфельдт Йон 0 0
Ervin Gigovac 0 0
William Westerlund 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 3 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 3 0
Daniel Bergman 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Lukas Kjellnaes 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Эргрюте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0
Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1
Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1

Результаты матчей

Эргрюте
Хельсинборг

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
3.
Оддевольд
 6 3 2 1 6 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Эстер
 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Хельсинборг
 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
10.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 5 7
11.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
13.
Эстерсунд
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Варберг БоИС
 6 1 1 4 5 - 8 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Эстер
 3 1 2 0 3 - 1 5
9.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Хельсинборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Биркфельдт Йон сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Adrian Svanbaeck бьет в цель!
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