Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
2' Желтая карточкаОксанен Яакко
15' Желтая карточкаМиеттинен Самули
21' Желтая карточкаAntti-Ville Raeisaenen
39' Желтая карточкаPedro Justiniano
43' Желтая карточкаСиссе Ибраим
1:0
47' ГолАнтви Клинтон
2:0
56' ГолВидьеског Аксель
2:1
71' ГолMads Borchers
76' Вторая желтая карточкаСиссе Ибраим
90' Желтая карточкаВидьеског Аксель
90'+6
Ход матча
15'
39'
43'
47'
1:0
56'
71'
76'
90'
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
34
Otto
Ruoppi
23
Ниеми
Мийка
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto RuoppiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
КуПС
ВПС
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
46 матчей
47.8%
21.7%
30.5%
22 победы 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.8%
41.3%
23.9%
16 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
37%
32.6%
30.4%
17 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
34
Голов в среднем за матч
1.55
1.42
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.04
1.18
Среднее время на гол
86
76
Всего голов
59
60
Голов в среднем за матч
1.28
1.3
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
70
69
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.33
|Саволайнен Саку
|2
|0.33
|Otto Ruoppi
|2
|0.33
|Антви Клинтон
|1
|0.17
|Пеннанен Петтери
|1
|0.17
|Лампинен Пири
|1
|0.17
|Хейнонен Артту
|1 (1)
|0.17
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|4 (2)
|0.67
|Teemu Hytoenen
|3
|0.5
|Alfie Cicale
|1
|0.17
|Ниеми Мийка
|1
|0.17
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.17
|Хаукиоя Мартти
|1
|0.17
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0.17
|Башкиров Евгений
|0
|0
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Оксанен Яакко
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
1
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
КуПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2
КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3
ВПС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2
Результаты матчей
КуПС
ВПС
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
КуПС
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Ояла Юхани
|3