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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
2:1
Конец матча
ВПС
0'
2' Желтая карточка
Оксанен Яакко
15' Желтая карточка
Миеттинен Самули
21' Желтая карточка
Antti-Ville Raeisaenen
39' Желтая карточка
Pedro Justiniano
43' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
1:0
47' Гол
Антви Клинтон
2:0
56' Гол
Видьеског Аксель
2:1
71' Гол
Mads Borchers
76' Вторая желтая карточка
Сиссе Ибраим
90' Желтая карточка
Видьеског Аксель
90'+6
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
13
Оксанен
Яакко
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
26
Видьеског
Аксель
34
Otto
Ruoppi
24
Лейслахти
Расмус
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
23
Ниеми
Мийка
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
44
Башкиров
Евгений
11
Mads
Borchers
КуПС
ВПС

История личных встреч

КуПС
ВПС

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
33.3%
3.7%
17 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

46 матчей

47.8%
21.7%
30.5%
22 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.8%
41.3%
23.9%
16 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
32.6%
30.4%
17 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

В
0:2
В
0:1
В
0:2
В
0:1
В
3:1
В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Голы

Всего голов

34
34

Голов в среднем за матч

1.55
1.42

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.04
1.18

Среднее время на гол

86
76

Всего голов

59
60

Голов в среднем за матч

1.28
1.3

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

70
69

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видьеског Аксель 2 (1) 0.33
Саволайнен Саку 2 0.33
Otto Ruoppi 2 0.33
Антви Клинтон 1 0.17
Пеннанен Петтери 1 0.17
Лампинен Пири 1 0.17
Хейнонен Артту 1 (1) 0.17
Joslyn Luyeye-Lutumba 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 4 (2) 0.67
Teemu Hytoenen 3 0.5
Alfie Cicale 1 0.17
Ниеми Мийка 1 0.17
Mikko Pitkaenen 1 0.17
Хаукиоя Мартти 1 0.17
Хасселбайнк Глеофило 1 0.17
Башкиров Евгений 0 0
Вахтера Йонас 0 0
Antti-Ville Raeisaenen 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Riku Jaaska 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

КуПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7
КуПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
ВПС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
3
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2
КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3
ВПС
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2

Результаты матчей

КуПС
ВПС

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

КуПС
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
3.
СЯК Сейнайоки
 6 3 3 0 9 - 6 12
4.
ХИК
 6 2 3 1 11 - 8 9
5.
Хака
 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
Мариехамн
 5 2 1 2 9 - 8 7
7.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Гнистан
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Интер Турку
 5 1 2 2 8 - 10 5
10.
Оулу
 5 0 2 3 8 - 11 2
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
6.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Интер Турку
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
ВПС Mads Borchers 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Ояла Юхани 3
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч КуПС 2:1 ВПС онлайн

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