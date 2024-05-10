  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Эстер
3:0
Конец матча
Оддевольд
0'
1:0
5' Гол
Кричак Иван
2:0
11' Гол
Родич Владимир
37' Желтая карточка
Родич Владимир
3:0
40' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
71' Желтая карточка
Viktor Krueger
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
10
Мёрфельт
Альбин
8
Кусу
Манассе
17
Adam
Herdonsson
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
33
Экман
Оскар
7
Filip
Karlin
21
Alexander
Almqvist
23
Viktor
Krueger
8
Oscar
Berntsson
18
Gustav
Forssell
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
12
Крезич
Даниэль
15
Аль-Хамлави
Ассад
17
Olle
Kjellman
Olblad
Эстер
4-3-3
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Оддевольд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 3 0.43
Родич Владимир 2 0.29
Бергмарк-Виберг Адам 1 0.14
Кусу Манассе 1 0.14
Сегер Давид 1 0.14
Кричак Иван 1 0.14
Мёрфельт Альбин 1 0.14
Lukas Bergqvist 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 2 0.29
Каллудра Лиридон 2 0.29
Gabriel Sandberg 1 0.14
Gustav Forssell 0 0
Крезич Даниэль 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 2 0
Кусу Манассе 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Oscar Berntsson 1 0
Anton Snibb 1 0
Filip Karlin 1 0
Viktor Krueger 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Оддевольд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Эстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оддевольд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0
Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0
Оддевольд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1

Результаты матчей

Эстер
Оддевольд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Эстер
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 2 0 11 - 3 14
2.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Утсиктенс
 6 3 2 1 8 - 4 11
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Хельсинборг
 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Сундсвалль
 6 2 1 3 5 - 6 7
10.
Треллеборг
 6 2 1 3 4 - 5 7
11.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
13.
Эстерсунд
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Варберг БоИС
 6 1 1 4 5 - 8 4
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Эргрюте
 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
3.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Треллеборг
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Хельсинборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Ландскруна
 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
7.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Ландскруна Frederik Ihler 4 (1)
Утсиктенс Бук Робин 3 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Lukas Bergqvist сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Бергмарк-Виберг Адам бьет в цель!
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