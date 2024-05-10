Тур: 7.
0'
1:0
5' ГолКричак Иван
2:0
11' ГолРодич Владимир
37' Желтая карточкаРодич Владимир
3:0
40' ГолБергмарк-Виберг Адам
71' Желтая карточкаViktor Krueger
90'+5
Ход матча
5'
1:0
11'
37'
40'
71'
15
Кричак
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
11 Hugo Tilly
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Эстер
Оддевольд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|3
|0.43
|Родич Владимир
|2
|0.29
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0.14
|Кусу Манассе
|1
|0.14
|Сегер Давид
|1
|0.14
|Кричак Иван
|1
|0.14
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.14
|Lukas Bergqvist
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.29
|Каллудра Лиридон
|2
|0.29
|Gabriel Sandberg
|1
|0.14
|Gustav Forssell
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|3
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Oscar Berntsson
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Filip Karlin
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Gabriel Sandberg
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Оддевольд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Оддевольд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Эстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оддевольд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0
Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0
Оддевольд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2 Торнс - Оддевольд 0:1
Результаты матчей
Эстер
Оддевольд
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Эстер
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
25
16
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|4 (1)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|3 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3