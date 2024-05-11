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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Треллеборг
2:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
17' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
1:0
21' Гол
Armin Culum
1:1
31' Гол
Лима Лукас
42' Желтая карточка
Хадая Элиас
1:2
45' Гол
Бук Робин
57' Желтая карточка
Родеблад Лове Кевин
64' Желтая карточка
Zander Hyltoft
2:2
86' Гол
Zander Hyltoft
90' Желтая карточка
Бук Робин
90'+5
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
10
Hady
Saleh
Karim
12
Zander
Hyltoft
7
Pierre
Larsen
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
30
Хадая
Элиас
4
Мохидин
Аллан
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Мартинссон
Фредрик
17
Sebastian
Lagerlund
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
11
Бук
Робин
Треллеборг
4-3-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:3
С
0:3
С
0:0
С
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 2 0.29
Hady Saleh Karim 2 0.29
Zander Hyltoft 1 0.14
Бьеркен Фритьоф 1 0.14
Pierre Larsen 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.57
Трпчевски Филип 3 0.43
Лима Лукас 1 0.14
Моенза Малкольм 1 0.14
Albin Skoglund 1 0.14
Мартинссон Фредрик 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Bohman 3 0
Zander Hyltoft 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Hady Saleh Karim 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 3 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Пекальски Иво 1 0
Фальцетас Александр 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Мохидин Аллан 1 0
Albin Skoglund 1 0
Бук Робин 1 0
Erik Westermark 1 0
Хадая Элиас 1 0
Мартинссон Фредрик 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утсиктенс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0
Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1

Результаты матчей

Треллеборг
Утсиктенс

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2:0 7 5 2 0 13 - 3 17
2.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Утсиктенс
 7 3 3 1 10 - 6 12
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Хельсинборг
 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
Сундсвалль
 0:2 7 2 1 4 5 - 8 7
13.
Эстерсунд
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Эргрюте
 1:0 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Варберг БоИС
 0:1 7 1 1 5 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
3.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Сундсвалль
 0:2 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Треллеборг
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Варберг БоИС
 0:1 4 1 0 3 3 - 4 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 1:0 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2:0 4 2 2 0 6 - 2 8
2.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Хельсинборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Эргрюте
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сундсвалль
 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
  • 45'
    Predrag Randjelovic сделал результативную передачу.
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