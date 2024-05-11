Тур: 7.
2:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
1:0
21' ГолArmin Culum
1:1
31' ГолЛима Лукас
42' Желтая карточкаХадая Элиас
1:2
45' ГолБук Робин
57' Желтая карточкаРодеблад Лове Кевин
64' Желтая карточкаZander Hyltoft
2:2
86' ГолZander Hyltoft
90' Желтая карточкаБук Робин
90'+5
Ход матча
21'
1:0
31'
42'
45'
64'
86'
2:2
90'
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Kalle Wendt
-
16 Ammar Asani
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Треллеборг
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|2
|0.29
|Hady Saleh Karim
|2
|0.29
|Zander Hyltoft
|1
|0.14
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.14
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4 (1)
|0.57
|Трпчевски Филип
|3
|0.43
|Лима Лукас
|1
|0.14
|Моенза Малкольм
|1
|0.14
|Albin Skoglund
|1
|0.14
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Bohman
|3
|0
|Zander Hyltoft
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Hady Saleh Karim
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Брандт Йеспер
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Мохидин Аллан
|1
|0
|Albin Skoglund
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Erik Westermark
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Мартинссон Фредрик
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утсиктенс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Утсиктенс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0
Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2
Утсиктенс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1
Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1
Результаты матчей
Треллеборг
Утсиктенс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|16.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|3