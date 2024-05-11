Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
2:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолImani Lanquedoc
39' Желтая карточкаImani Lanquedoc
54' Желтая карточкаValentin Gasc
55' Желтая карточкаМастокангас Элиас
2:0
64' ГолMaissa Fall
76' Желтая карточкаOliver Whyte
79' Желтая карточкаФати Бабакар
90' Желтая карточкаПатулидис Эвангелос
90'+6
Ход матча
31'
1:0
39'
46'
54'
64'
2:0
76'
79'
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
26
Наамо
Дарио
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
77 Oliver Whyte
-
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Наамо ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Мёммё ЭэтуНападающий
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
История личных встреч
Хака
СЯК Сейнайоки
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|3
|0.5
|Maissa Fall
|2
|0.33
|Imani Lanquedoc
|2
|0.33
|Фриберг Никлас
|1
|0.17
|Marko Bacanin
|1
|0.17
|Juho Kilo
|1
|0.17
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Магута Райан
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|0.43
|Kasper Paananen
|2
|0.29
|Valentin Gasc
|1
|0.14
|Ханнола Пюрю
|1
|0.14
|Карялайнен Расмус
|1
|0.14
|Фати Бабакар
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|1
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Maissa Fall
|2
|0
|Guilherme Morais
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Арсало Маркус
|1
|0
|Фати Бабакар
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
Результаты матчей
Хака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Хака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
СЯК Сейнайоки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2
Результаты матчей
Хака
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хака
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|3.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|10.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2