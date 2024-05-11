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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:0
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
31' Гол
Imani Lanquedoc
39' Желтая карточка
Imani Lanquedoc
46' Желтая карточка
54' Желтая карточка
Valentin Gasc
55' Желтая карточка
Мастокангас Элиас
2:0
64' Гол
Maissa Fall
76' Желтая карточка
Oliver Whyte
79' Желтая карточка
Фати Бабакар
90' Желтая карточка
Патулидис Эвангелос
90'+6
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
7
Мастокангас
Элиас
9
Marko
Bacanin
11
Imani
Lanquedoc
1
Паунио
Роопе
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
26
Наамо
Дарио
18
Арсало
Маркус
8
Valentin
Gasc
2
Фати
Бабакар
10
Ханнола
Пюрю
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
Хака
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Хака
СЯК Сейнайоки

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:0
В
1:0
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
1:1
В
4:0
В
4:0
В
1:4
В
1:1
ТМС
1:1
К
1:3
К
1:6
И
1:1
И
0:0
И
0:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 3 0.5
Maissa Fall 2 0.33
Imani Lanquedoc 2 0.33
Фриберг Никлас 1 0.17
Marko Bacanin 1 0.17
Juho Kilo 1 0.17
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Магута Райан 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 3 (1) 0.43
Kasper Paananen 2 0.29
Valentin Gasc 1 0.14
Ханнола Пюрю 1 0.14
Карялайнен Расмус 1 0.14
Фати Бабакар 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 1 1
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Maissa Fall 2 0
Guilherme Morais 2 0
Лепола Антон 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Oliver Whyte 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 3 0
Valentin Gasc 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Ханнола Пюрю 1 0
Арсало Маркус 1 0
Фати Бабакар 1 0
Kingsley Ofori 1 0

Результаты матчей

Хака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Хака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
СЯК Сейнайоки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1
Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2

Результаты матчей

Хака
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хака
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
3.
ХИК
 1:0 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Хака
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Мариехамн
 5 2 1 2 9 - 8 7
7.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Интер Турку
 0:1 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Оулу
 6 0 3 3 9 - 12 3
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Интер Турку
 0:1 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
ХИК
 1:0 4 1 2 1 6 - 7 5
4.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Интер Турку
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
ВПС Mads Borchers 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Valentin Gasc получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Имани Ланкедок получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Г О О О О Л - Имани Ланкедок бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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