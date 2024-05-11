Тур: 7.
0:2
Первый тайм: 30'
Ход матча
3'
0:1
12'
0:2
26'
0:2
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Сундсвалль
Ландскруна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Среднее время на гол
65
126
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
96
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|1
|0.14
|Yaqub Finey
|1
|0.14
|Бурман Маркус
|1
|0.14
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.14
|Monir Jelassi
|1
|0.14
|Норд Густав
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|6
|0.86
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.43
|Дзабич Робин
|2
|0.29
|Vincent Sundberg
|1
|0.14
|Samuel Burakovsky
|1
|0.14
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|0
|1
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Philip Andersson I
|2
|0
|Max Nilsson
|2
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Сундсвалль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ландскруна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Сундсвалль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ландскруна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3
Результаты матчей
Сундсвалль
Ландскруна
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|6.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|15.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|16.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (1)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|3