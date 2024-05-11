  1. Футбол
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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Сундсвалль
1:3
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
3' Гол
Frederik Ihler
0:2
12' Гол
Frederik Ihler
0:2
26' Не забитый пенальти
Энгблум Понтус
1:2
33' Гол
Энгблум Понтус
39' Желтая карточка
Monir Jelassi
61' Желтая карточка
Kojo Peprah Oppeng
1:3
62' Гол
Йонссон Мелкер
70' Желтая карточка
Hugo Aviander
90' Желтая карточка
Каддура Амр
90' Желтая карточка
Max Nilsson
90' Желтая карточка
Стоянович-Фредин Оливер
90' Желтая карточка
Форсберг Лукас
90'+6
1
Ольссон
Йонас
XI
18
Форсберг
Лукас
4
Ludvig
Svanberg
2
Kojo
Peprah
Oppeng
5
Олссон
Деннис
3
Monir
Jelassi
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
17
Норд
Густав
15
Паломино
Марсело
21
Энгблум
Понтус
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
19
Vincent
Sundberg
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
Сундсвалль
4-4-2
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Ландскруна

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
5:2
С
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Среднее время на гол

65
126

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
96

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 2 0.29
Yaqub Finey 1 0.14
Бурман Маркус 1 0.14
Бенгтссон Йохан 1 0.14
Monir Jelassi 1 0.14
Худу Абдул Халик 0 0
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 6 0.86
Kofi Fosuhene Asare 3 0.43
Дзабич Робин 2 0.29
Vincent Sundberg 1 0.14
Йонссон Мелкер 1 0.14
Samuel Burakovsky 1 0.14
Эдвардссон Давид 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 1 1
Форсберг Лукас 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Monir Jelassi 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Hugo Aviander 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Philip Andersson I 2 0
Каддура Амр 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Vincent Sundberg 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Сундсвалль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
7
Сундсвалль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ландскруна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
4
57%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
13%
5
36%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3

Результаты матчей

Сундсвалль
Ландскруна

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Утсиктенс
 7 3 3 1 10 - 6 12
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Хельсинборг
 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
Эстерсунд
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
3.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Треллеборг
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Хельсинборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Г О О О О Л - Йонссон Мелкер бьет в цель!
    • 61'
      Kojo Peprah Oppong получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 3'
      Г О О О О Л - Frederik Ihler бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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