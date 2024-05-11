Тур: 7.
1:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолFrederik Ihler
0:2
12' ГолFrederik Ihler
0:2
26' Не забитый пенальтиЭнгблум Понтус
1:2
33' ГолЭнгблум Понтус
39' Желтая карточкаMonir Jelassi
61' Желтая карточкаKojo Peprah Oppeng
1:3
62' ГолЙонссон Мелкер
70' Желтая карточкаHugo Aviander
90' Желтая карточкаКаддура Амр
90' Желтая карточкаMax Nilsson
90' Желтая карточкаСтоянович-Фредин Оливер
90' Желтая карточкаФорсберг Лукас
90'+6
Ход матча
3'
0:1
12'
0:2
26'
0:2
33'
39'
62'
70'
90'
90'
90'
17
Норд
Густав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Yaqub Finey
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jesper Strid
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Сундсвалль
Ландскруна
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Среднее время на гол
65
126
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
96
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|2
|0.29
|Yaqub Finey
|1
|0.14
|Бурман Маркус
|1
|0.14
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.14
|Monir Jelassi
|1
|0.14
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Норд Густав
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|6
|0.86
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.43
|Дзабич Робин
|2
|0.29
|Vincent Sundberg
|1
|0.14
|Йонссон Мелкер
|1
|0.14
|Samuel Burakovsky
|1
|0.14
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|1
|1
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Monir Jelassi
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Hugo Aviander
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Philip Andersson I
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Сундсвалль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ландскруна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
7
Сундсвалль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ландскруна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
4
57%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
13%
5
36%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2
Ландскруна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1
Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3
Результаты матчей
Сундсвалль
Ландскруна
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
16
34
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (2)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|3