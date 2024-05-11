Тур: 7.
1:3
Конец матча
0'
0:1
20' ГолСилисуфай Эди
1:1
26' ПенальтиМонтиль Диего
1:2
34' ГолЛюндберг Виктор
36' Желтая карточкаВиндехолл Чарли
73' Желтая карточкаСверриссон Оскар
80' Желтая карточкаБеркрот Никлас
88' Вторая желтая карточкаСверриссон Оскар
89' Желтая карточкаЛинднер Йоаким
1:3
90' ГолАбукар Айдарус
90'+7
Ход матча
20'
0:1
26'
1:1
34'
36'
73'
80'
88'
89'
90'
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Варберг БоИС
Эргрюте
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Среднее время на гол
77
112
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
0.83
Среднее время на гол
40
108
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|2
|0.29
|Эдлунд Олле
|1
|0.14
|Токич Марк
|1
|0.14
|Монтиль Диего II
|1 (1)
|0.14
|Курочкин Антон
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|3 (1)
|0.43
|Абукар Айдарус
|2
|0.29
|Дальквист Исак
|1
|0.14
|Люндберг Виктор
|1
|0.14
|Christoffer Styffe
|1
|0.14
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|3
|0
|Транберг Робин
|1
|1
|Сверриссон Оскар
|1
|1
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Курочкин Антон
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Токич Марк
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Liam Olausson
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|3
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Свенссон Уильям
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
0
2
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эргрюте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0
Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0
Результаты матчей
Варберг БоИС
Эргрюте
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
25
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|4 (2)
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3 (2)
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|3
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|3