  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 7.
Варберг БоИС
1:3
Конец матча
Эргрюте
0'
0:1
20' Гол
Силисуфай Эди
1:1
26' Пенальти
Монтиль Диего
1:2
34' Гол
Люндберг Виктор
36' Желтая карточка
Виндехолл Чарли
73' Желтая карточка
Сверриссон Оскар
80' Желтая карточка
Беркрот Никлас
88' Вторая желтая карточка
Сверриссон Оскар
89' Желтая карточка
Линднер Йоаким
1:3
90' Гол
Абукар Айдарус
90'+7
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
18
Линднер
Йоаким
4
Дальстрём
Никлас
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
21
Видьеског
Исак
23
Токич
Марк
11
Isak
Bjerkebo
13
Эдлунд
Олле
10
Монтиль
Диего
II
44
Густафссон
Хампус
15
Дальквист
Исак
3
Азулай
Джонатан
24
Свенссон
Уильям
19
Андреассон
Антон
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
26
Силисуфай
Эди
9
Люндберг
Виктор
Варберг БоИС
4-4-2
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Эргрюте

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
С
1:2
С
1:1
С
5:2
С
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
0:0
С
5:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
0.83

Среднее время на гол

40
108

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 2 0.29
Эдлунд Олле 1 0.14
Токич Марк 1 0.14
Монтиль Диего II 1 (1) 0.14
Курочкин Антон 0 0
Видьеског Исак 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 3 (1) 0.43
Абукар Айдарус 2 0.29
Дальквист Исак 1 0.14
Люндберг Виктор 1 0.14
Christoffer Styffe 1 0.14
Полсон Дэниел 0 0
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 3 0
Транберг Робин 1 1
Сверриссон Оскар 1 1
Эдлунд Олле 2 0
Видьеског Исак 2 0
Курочкин Антон 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Токич Марк 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Liam Olausson 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 3 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Виндехолл Чарли 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Варберг БоИС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

0
2
Варберг БоИС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эргрюте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0
Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2
Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0

Результаты матчей

Варберг БоИС
Эргрюте

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Эстер
 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Утсиктенс
 7 3 3 1 10 - 6 12
4.
Браге
 6 3 2 1 7 - 5 11
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Дегерфорс
 6 2 3 1 9 - 8 9
7.
Хельсинборг
 6 2 3 1 7 - 6 9
8.
Сковде АИК
 6 2 2 2 4 - 7 8
9.
Треллеборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
10.
Эребру
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Сандвикен
 6 2 1 3 5 - 9 7
12.
Сундсвалль
 7 2 1 4 6 - 9 7
13.
Эстерсунд
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Гефле
 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
3.
Утсиктенс
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
11.
Треллеборг
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Хельсинборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Дегерфорс
 3 0 3 0 4 - 4 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Сундсвалль
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 4 (2)
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эргрюте Файе Абдулайе 3
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Эстер Алиев Алибек 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 3
Весь список
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    • 46'
      Видьеског Исак уходит с поля. Aulon Bitiqi выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Варберг БоИС 1:3 Эргрюте онлайн

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