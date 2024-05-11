Тур: 7. Стадион: Бислетт.
0'
1:0
21' ГолJacob Hanstad
25' Желтая карточкаAnders Bjoerntvedt Olsen
2:0
34' ГолJacob Hanstad
44' Желтая карточкаЗольберг-Нильсен Герман
50' Желтая карточкаErmal Hajdari
51' Желтая карточкаSanel Bojadzic
2:1
53' ГолSanel Bojadzic
78' Желтая карточкаDaniel Schneider
86' Желтая карточкаTobias Myhre
3:1
90' ГолAnders Bjoerntvedt Olsen
90'+6
Ход матча
21'
34'
50'
51'
53'
2:1
78'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Arne GunnesНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеллум Андреас
|2
|0.29
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0.29
|Daniel Schneider
|2
|0.29
|Jacob Hanstad
|2
|0.29
|Henrik Kristiansen
|1
|0.14
|Mathias Johansen
|1
|0.14
|Abdurahim Laajab
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|9 (2)
|1.29
|Arne Gunnes
|1
|0.14
|Simen Hagboe
|1
|0.14
|Daniel Pollen
|1
|0.14
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Jo Sondre Aas
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Sanel Bojadzic
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Ermal Hajdari
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Jonas Pereira
|1
|0
|Sander Saugestad
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
Результаты матчей
Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
5
Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
6
60%
4
33%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1
Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5
Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2
Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1
Результаты матчей
Люн
Левангер
Точный счет
1:1
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Люн
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
34
25
16
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3