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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 7. Стадион: .
Люн
3:1
Конец матча
Левангер
0'
1:0
21' Гол
Jacob Hanstad
25' Желтая карточка
Anders Bjoerntvedt Olsen
2:0
34' Гол
Jacob Hanstad
44' Желтая карточка
Зольберг-Нильсен Герман
50' Желтая карточка
Ermal Hajdari
51' Желтая карточка
Sanel Bojadzic
2:1
53' Гол
Sanel Bojadzic
78' Желтая карточка
Daniel Schneider
86' Желтая карточка
Tobias Myhre
3:1
90' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
90'+6
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
14
Abdurahim
Laajab
20
Jacob
Hanstad
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
2
Daniel
Pollen
17
Aadne
Gikling
Bruseth
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
11
Sanel
Bojadzic
14
Arne
Gunnes
Люн
4-3-3
Левангер
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеллум Андреас 2 0.29
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0.29
Daniel Schneider 2 0.29
Jacob Hanstad 2 0.29
Henrik Kristiansen 1 0.14
Mathias Johansen 1 0.14
Abdurahim Laajab 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 9 (2) 1.29
Arne Gunnes 1 0.14
Simen Hagboe 1 0.14
Daniel Pollen 1 0.14
Ermal Hajdari 0 0
Jo Sondre Aas 0 0
Sander Sundnes 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Зольберг-Нильсен Герман 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haavard Kleven Lorentsen 2 0
Sanel Bojadzic 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Ermal Hajdari 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Jonas Pereira 1 0
Sander Saugestad 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0

Результаты матчей

Люн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
5
Люн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

10
12
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
6
60%
4
33%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1
Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5
Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2
Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1

Результаты матчей

Люн
Левангер

Точный счет

1:1
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Люн
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Стабек
 6 3 3 0 15 - 7 12
3.
Брюне
 7 4 0 3 6 - 4 12
4.
Согндаль
 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Конгсвингер
 7 3 3 1 12 - 12 12
6.
Волеренга
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Люн
 7 2 4 1 10 - 8 10
8.
Левангер
 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Рёуфосс
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Мосс
 7 2 2 3 12 - 15 8
11.
Осане
 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Мьёндален
 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Ранхейм
 7 1 3 3 9 - 11 6
14.
Санднес
 7 1 3 3 13 - 18 6
15.
Олесунн
 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
ИК Старт
 7 0 3 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
12.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
4.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 9 (1)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Весь список
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    • 46'
      Aadne Gikling Bruseth уходит с поля. Sander Sundnes выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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