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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 4012
Олесунн
0:2
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
29' Гол
Риснаес Магнус
0:2
57' Гол
Jones El-Abdellaoui
72' Желтая карточка
Claudio Braga
90'+5
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
14
Харам
Симен
5
Грогард
Томас
28
Колве
Эйвинд
6
Haakon
Butli
Hammer
11
David
Snaer
Johannsson
19
Атанга
Исаак
18
Рамсланн
Мартин
10
Claudio
Braga
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
29
Fidel
Brice
Ambina
25
Jones
El-Abdellaoui
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Риснаес
Магнус
19
Камара
Ола
Олесунн
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

История личных встреч

Олесунн
Волеренга

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.47
0.77

Среднее время на гол

61
117

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.23
0.87

Среднее время на гол

40
103

Всего голов

51
23

Голов в среднем за матч

1.82
0.82

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

49
109

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 2 0.29
Атанга Исаак 2 0.29
Haakon Butli Hammer 2 0.29
Claudio Braga 1 0.14
Kristoffer Nessoe 0 0
Sander Hestetun Kilen 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 3 0.43
Странд Петтер 2 0.29
Jones El-Abdellaoui 2 0.29
Борхгревинк Кристиан 1 0.14
Камара Ола 1 0.14
Рийкс Мис 1 0.14
Риснаес Магнус 1 0.14
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Грогард Томас 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
David Snaer Johannsson 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 3 0
Рийкс Мис 1 1
Борхгревинк Кристиан 2 0
Fidel Brice Ambina 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Aaron Kiil Olsen 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Волеренга
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
57%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
5
45%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1
Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3
Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2

Результаты матчей

Олесунн
Волеренга

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Стабек
 6 3 3 0 15 - 7 12
3.
Брюне
 7 4 0 3 6 - 4 12
4.
Согндаль
 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Конгсвингер
 7 3 3 1 12 - 12 12
6.
Волеренга
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Люн
 7 2 4 1 10 - 8 10
8.
Левангер
 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Рёуфосс
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Мосс
 7 2 2 3 12 - 15 8
11.
Осане
 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Мьёндален
 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Ранхейм
 7 1 3 3 9 - 11 6
14.
Санднес
 7 1 3 3 13 - 18 6
15.
Олесунн
 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
ИК Старт
 7 0 3 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
12.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
4.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 9 (1)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Бьёрдаль Хенрик сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Риснаес Магнус бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олесунн 0:2 Волеренга онлайн

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