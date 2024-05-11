Тур: 7. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 4012
0'
0:1
29' ГолРиснаес Магнус
0:2
57' ГолJones El-Abdellaoui
72' Желтая карточкаClaudio Braga
90'+5
Ход матча
29'
0:1
57'
72'
14
Харам
Симен
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Харам СименЗащитник
- Защитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
-
21 Диоп МоктарНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Олесунн
Волеренга
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед
28 матчей
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.47
0.77
Среднее время на гол
61
117
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.23
0.87
Среднее время на гол
40
103
Всего голов
51
23
Голов в среднем за матч
1.82
0.82
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
109
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.29
|Атанга Исаак
|2
|0.29
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.29
|Claudio Braga
|1
|0.14
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
|Sander Hestetun Kilen
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.43
|Странд Петтер
|2
|0.29
|Jones El-Abdellaoui
|2
|0.29
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.14
|Камара Ола
|1
|0.14
|Рийкс Мис
|1
|0.14
|Риснаес Магнус
|1
|0.14
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|David Snaer Johannsson
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Fidel Brice Ambina
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Олесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Волеренга
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
4
57%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
5
45%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1
Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3
Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2
Результаты матчей
Олесунн
Волеренга
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
34
16
16
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3