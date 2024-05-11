Тур: 7. Стадион: Гьемселунд.
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаJamal Deen Haruna
0:1
16' ГолХустад Эрленд
21' Желтая карточкаНильссон Джоэл
1:1
47' ГолAdem Gueven
64' Желтая карточкаРотихеуг Оливер
71' Желтая карточкаEric Taylor
90'+5
Ход матча
16'
21'
47'
1:1
64'
71'
11
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Конгсвингер
Рёуфосс
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.43
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1
1.71
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.77
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг Вегар
|3 (1)
|0.43
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0.29
|Adem Gueven
|2
|0.29
|Нильссон Джоэл
|1
|0.14
|Уильямс Ноа
|1
|0.14
|Eric Taylor
|1
|0.14
|Harald Holter
|1
|0.14
|Ludvig Langrekken
|1
|0.14
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|3
|0.43
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0.14
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.14
|Баджие Кебба
|1
|0.14
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.14
|Kodjo Somesi
|1
|0.14
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Kristoffer Hey
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Eric Taylor
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Kristoffer Hey
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Конгсвингер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
1
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
5
42%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4
Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Рёуфосс
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
16
25
16
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3