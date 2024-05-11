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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 7. Стадион: .
Конгсвингер
1:1
Конец матча
Рёуфосс
0'
11' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
0:1
16' Гол
Хустад Эрленд
21' Желтая карточка
Нильссон Джоэл
1:1
47' Гол
Adem Gueven
64' Желтая карточка
Ротихеуг Оливер
71' Желтая карточка
Eric Taylor
90'+5
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
14
Lucas
Ravn-Haren
9
Adem
Gueven
11
Уильямс
Ноа
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
5
Ротихеуг
Оливер
6
Эмсис
Эдуард
3
Torjus
Engebakken
17
Sander
Nordboe
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
9
Хустад
Эрленд
Конгсвингер
3-4-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Конгсвингер
Рёуфосс

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
4:2
ПД
2:4
ПД
3:2
КН
1:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1
1.71

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.77
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг Вегар 3 (1) 0.43
Lucas Ravn-Haren 2 0.29
Adem Gueven 2 0.29
Нильссон Джоэл 1 0.14
Уильямс Ноа 1 0.14
Eric Taylor 1 0.14
Harald Holter 1 0.14
Ludvig Langrekken 1 0.14
Daniel Lysgaard 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 3 0.43
Jan Inge Solemsloekk Lynum 1 0.14
Ротихеуг Оливер 1 0.14
Баджие Кебба 1 0.14
Хансен Адриан Александер 1 0.14
Kodjo Somesi 1 0.14
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Kristoffer Hey 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Lucas Ravn-Haren 2 0
Нильссон Джоэл 2 0
Eric Taylor 2 0
Герсон Ларс 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 4 0
Andreas Osterud 2 1
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Форс Виктор 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Kristoffer Hey 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Эмсис Эдуард 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Конгсвингер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
1
Конгсвингер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
5
42%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4
Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Рёуфосс

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Стабек
 6 3 3 0 15 - 7 12
3.
Брюне
 7 4 0 3 6 - 4 12
4.
Согндаль
 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Конгсвингер
 7 3 3 1 12 - 12 12
6.
Волеренга
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Люн
 7 2 4 1 10 - 8 10
8.
Левангер
 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Рёуфосс
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Мосс
 7 2 2 3 12 - 15 8
11.
Осане
 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Мьёндален
 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Ранхейм
 7 1 3 3 9 - 11 6
14.
Санднес
 7 1 3 3 13 - 18 6
15.
Олесунн
 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
ИК Старт
 7 0 3 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
12.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
4.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 9 (1)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Нильссон Джоэл получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Jan Inge Solemsloekk Lynum сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Хустад Эрленд бьет в цель!
    • 11'
      Jamal Deen Haruna получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Конгсвингер 1:1 Рёуфосс онлайн

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