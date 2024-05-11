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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 7. Стадион: .
Ранхейм
1:3
Конец матча
Эгерсунд
0'
1:0
10' Гол
Сетер Йон-Хоу
58' Желтая карточка
Фальхенер Хенрик
65' Желтая карточка
Erik Toenne
1:1
67' Гол
Magnus Lankhof-Dahlby
1:2
71' Гол
Хельмерсен Андреас
1:3
79' Гол
Ingvald Halgunset
90' Желтая карточка
Йонсен Микаэль-Терсет
90'+7
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
6
Jacob
Tromsdal
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
17
Vetle
Wenaas
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
23
Magnus
Sandvik
Hoeiseth
7
Heine
Larsen
22
Таддесе
Хоренус
17
Ingvald
Halgunset
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
Ранхейм
4-3-3
Эгерсунд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 0.71
Сетер Йон-Хоу 3 0.43
Vetle Wenaas 1 0.14
Sander Amble Haugen 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 4 (1) 0.67
Stian Rokaas Michalsen 3 0.5
Magnus Lankhof-Dahlby 3 0.5
Heine Larsen 2 0.33
Ingvald Halgunset 1 0.17
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.17
Фальхенер Хенрик 1 0.17
Henrik Elvevold 1 0.17
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Йонсен Микаэль-Терсет 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Nikolai Skuseth 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Сетер Йон-Хоу 1 0
Ростен Хокон 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Салмон Джастин 2 0
Ingvald Halgunset 1 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Фальхенер Хенрик 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
3
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эгерсунд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эгерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5
Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1
Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5

Результаты матчей

Ранхейм
Эгерсунд

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1
1
6
2.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Стабек
 6 3 3 0 15 - 7 12
3.
Брюне
 7 4 0 3 6 - 4 12
4.
Согндаль
 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Конгсвингер
 7 3 3 1 12 - 12 12
6.
Волеренга
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Люн
 7 2 4 1 10 - 8 10
8.
Левангер
 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Рёуфосс
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Мосс
 7 2 2 3 12 - 15 8
11.
Осане
 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Мьёндален
 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Ранхейм
 7 1 3 3 9 - 11 6
14.
Санднес
 7 1 3 3 13 - 18 6
15.
Олесунн
 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
ИК Старт
 7 0 3 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
12.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
4.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 9 (1)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
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