Тур: 7. Стадион: EXTRA Arena.
0'
1:0
10' ГолСетер Йон-Хоу
58' Желтая карточкаФальхенер Хенрик
65' Желтая карточкаErik Toenne
1:1
67' ГолMagnus Lankhof-Dahlby
1:2
71' ГолХельмерсен Андреас
1:3
79' ГолIngvald Halgunset
90' Желтая карточкаЙонсен Микаэль-Терсет
90'+7
Ход матча
10'
58'
65'
67'
71'
79'
15
Erik
Toenne
17
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Солли СивертНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5
|0.71
|Сетер Йон-Хоу
|3
|0.43
|Vetle Wenaas
|1
|0.14
|Sander Amble Haugen
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|4 (1)
|0.67
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.5
|Magnus Lankhof-Dahlby
|3
|0.5
|Heine Larsen
|2
|0.33
|Ingvald Halgunset
|1
|0.17
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.17
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.17
|Henrik Elvevold
|1
|0.17
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Nikolai Skuseth
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|1
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Фальхенер Хенрик
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
3
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эгерсунд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эгерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
5
45%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5
Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1
Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5
Результаты матчей
Ранхейм
Эгерсунд
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
51
16
42
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3