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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 1115
Брюне
1:0
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
11' Гол
Duarte Moreira
56' Желтая карточка
Скоген Сондре
66' Желтая карточка
Christian Landu Landu
89' Желтая карточка
Холтен Расмус
90'+4
1
Кайтофт
Антон
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
14
Eirik
Saunes
8
Andreas
Dybevik
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
7
Sigurd
Groenli
18
Duarte
Moreira
11
Скривен
Альфред
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
3
Скоген
Сондре
4
Холтен
Расмус
5
Эверби
Сиверт
19
Бренден
Эрик
24
Mats
Pedersen
8
Свеен
Оле
22
Markus
Welinder
11
Ольсен
Мейнхард
20
Alie
Conteh
Брюне
4-4-2
Мьёндален
4-4-2

История личных встреч

Брюне
Мьёндален

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
0:5
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:1
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
5:1
А
1:0
А
2:1
ТМС
0:6

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.6
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.63
1.37

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 4 0.57
Andreas Dybevik 1 0.14
Christian Landu Landu 1 0.14
Содаль Ларс-Эрик 0 0
Robert Undheim 0 0
Eirik Saunes 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alie Conteh 3 0.5
Эверби Сиверт 1 0.17
Ольсен Мейнхард 1 (1) 0.17
Брингакер Матиас 1 0.17
Mats Pedersen 1 0.17
Холтен Расмус 1 0.17
Keerat Singh 1 0.17
Brinder Singh 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 3 0
Andreas Dybevik 2 0
Robert Undheim 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Скривен Альфред 1 0
Хор Якоб 1 0
Luis Goerlich 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Duarte Moreira 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтен Расмус 3 0
Вогт Педер 2 0
Скоген Сондре 2 0
Alie Conteh 0 1
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Mats Pedersen 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Simon Appiah 1 0

Результаты матчей

Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брюне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8
Брюне
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0
Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1
Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0

Результаты матчей

Брюне
Мьёндален

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
4 раза 57%
0:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брюне
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Стабек
 6 3 3 0 15 - 7 12
3.
Брюне
 7 4 0 3 6 - 4 12
4.
Согндаль
 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Конгсвингер
 7 3 3 1 12 - 12 12
6.
Волеренга
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Люн
 7 2 4 1 10 - 8 10
8.
Левангер
 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Рёуфосс
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Мосс
 7 2 2 3 12 - 15 8
11.
Осане
 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Мьёндален
 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Ранхейм
 7 1 3 3 9 - 11 6
14.
Санднес
 7 1 3 3 13 - 18 6
15.
Олесунн
 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
ИК Старт
 7 0 3 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
12.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
4.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 9 (1)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Свеен Оле уходит с поля. Simon Appiah выходит вместо него
  • 11'
    Eirik Saunes сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Duarte Moreira бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюне 1:0 Мьёндален онлайн

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