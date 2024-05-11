Тур: 7. Стадион: Брине. Зрители: 1115
0'
1:0
11' ГолDuarte Moreira
56' Желтая карточкаСкоген Сондре
66' Желтая карточкаChristian Landu Landu
89' Желтая карточкаХолтен Расмус
90'+4
Ход матча
11'
1:0
56'
89'
5
Хор
Якоб
14
Eirik
Saunes
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Jens Huseboe
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
-
18 Simon Appiah
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Брюне
Мьёндален
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.6
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.37
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|4
|0.57
|Andreas Dybevik
|1
|0.14
|Christian Landu Landu
|1
|0.14
|Содаль Ларс-Эрик
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.5
|Эверби Сиверт
|1
|0.17
|Ольсен Мейнхард
|1 (1)
|0.17
|Брингакер Матиас
|1
|0.17
|Mats Pedersen
|1
|0.17
|Холтен Расмус
|1
|0.17
|Keerat Singh
|1
|0.17
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Скривен Альфред
|1
|0
|Хор Якоб
|1
|0
|Luis Goerlich
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
|Duarte Moreira
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтен Расмус
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брюне
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
8
Брюне
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0
Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1
Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0
Результаты матчей
Брюне
Мьёндален
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
4 раза 57%
0:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брюне
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
15
16
15
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3