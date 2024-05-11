Тур: 7. Стадион: Melloes Stadion.
0'
37' Желтая карточкаЭлми Саадик Файсал
0:1
43' ГолBassekou Diabate
45' Желтая карточкаСтранде Кристиан
45' Желтая карточкаAksel Baran Potur
45' Желтая карточкаАндресен Александр
0:2
49' ГолOskar Spiten-Nysaether
0:3
51' ГолSebastian Olderheim
1:3
73' ГолEythor Martin Bjoergolfsson
2:3
77' ГолIan Hoffmann
3:3
82' ГолEythor Martin Bjoergolfsson
90'+6
Ход матча
43'
0:1
45'
49'
51'
73'
77'
82'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
22 Sander Wold
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fillip RiiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Мосс
Стабек
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.43
|Sebastian Pedersen II
|3
|0.43
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.29
|Marius Andresen2
|1
|0.14
|Ian Hoffmann
|1
|0.14
|Странде Кристиан
|1
|0.14
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.14
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|1
|Педерсен Каспер
|3
|0.5
|Робертс Томас
|1
|0.17
|Sebastian Olderheim
|1
|0.17
|Андресен Александр
|1
|0.17
|Несс Николай
|1
|0.17
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0.17
|William Wendt
|1
|0.17
|Вальстад Николас
|0
|0
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Andresen2
|3
|0
|Странде Кристиан
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Элми Саадик Файсал
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Bo Aasulv Hegland
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|2
|0
|Россбах Сондре
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
Мосс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
6
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0
Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2
Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Результаты матчей
Мосс
Стабек
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мосс
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
42
34
33
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3