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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 7. Стадион: .
Мосс
3:3
Конец матча
Стабек
0'
37' Желтая карточка
Элми Саадик Файсал
0:1
43' Гол
Bassekou Diabate
45' Желтая карточка
Странде Кристиан
45' Желтая карточка
Aksel Baran Potur
45' Желтая карточка
Андресен Александр
0:2
49' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
0:3
51' Гол
Sebastian Olderheim
1:3
73' Гол
Eythor Martin Bjoergolfsson
2:3
77' Гол
Ian Hoffmann
3:3
82' Гол
Eythor Martin Bjoergolfsson
90'+6
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
18
Элми
Саадик
Файсал
6
Alexander
Haapnes
9
Sebastian
Pedersen
II
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
1
Россбах
Сондре
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
19
Fillip
Riise
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
20
Андресен
Александр
9
Bassekou
Diabate
21
Oskar
Spiten-Nysaether
Мосс
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Мосс
Стабек

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bo Aasulv Hegland 3 0.43
Sebastian Pedersen II 3 0.43
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.29
Marius Andresen2 1 0.14
Ian Hoffmann 1 0.14
Странде Кристиан 1 0.14
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.14
Александерссон Ноа 0 0
Aksel Baran Potur 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 6 (1) 1
Педерсен Каспер 3 0.5
Робертс Томас 1 0.17
Sebastian Olderheim 1 0.17
Андресен Александр 1 0.17
Несс Николай 1 0.17
Oskar Spiten-Nysaether 1 0.17
William Wendt 1 0.17
Вальстад Николас 0 0
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Andresen2 3 0
Странде Кристиан 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Элми Саадик Файсал 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Bo Aasulv Hegland 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 2 0
Россбах Сондре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Андресен Александр 1 0

Результаты матчей

Мосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
6
Мосс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
6
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0
Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мосс - Фредрикстад 2:2
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2
Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2

Результаты матчей

Мосс
Стабек

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мосс
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
2
3
4
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Стабек
 6 3 3 0 15 - 7 12
3.
Брюне
 7 4 0 3 6 - 4 12
4.
Согндаль
 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Конгсвингер
 7 3 3 1 12 - 12 12
6.
Волеренга
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Люн
 7 2 4 1 10 - 8 10
8.
Левангер
 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Рёуфосс
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Мосс
 7 2 2 3 12 - 15 8
11.
Осане
 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Мьёндален
 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Ранхейм
 7 1 3 3 9 - 11 6
14.
Санднес
 7 1 3 3 13 - 18 6
15.
Олесунн
 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
ИК Старт
 7 0 3 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
12.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
4.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 9 (1)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Sebastian Olderheim бьет в цель!
    • 49'
      Андресен Александр сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Oskar Spiten-Nysaether бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мосс 3:3 Стабек онлайн

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