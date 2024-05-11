  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:1
Конец матча
Гнистан
0'
0:1
32' Гол
Jonas Enkerud
39' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
1:1
40' Пенальти
Коффей Эшли
48' Желтая карточка
Ояла Юхани
48' Желтая карточка
Liiban Abdirahman Abadid
57' Желтая карточка
Saku Heiskanen
81' Желтая карточка
Jussi Leppaelahti
90' Желтая карточка
Метаксас Димитрис
90'+6
35
Уорд
Каллум
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
2
Samuli
Hoelttae
5
Эло
Айето
Хосе
24
Yassin
Daoussi
22
Данвуди
Джейк
8
Каллинен
Йере
20
Juho
Lehtiranta
28
Андре
Маркос
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
12
Нилльсон
Маттиас
3
Saku
Heiskanen
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
31
Татар
Беньямин
28
Кабаши
Армеш
6
Hannes
Woivalin
10
Joakim
Latonen
9
Jonas
Enkerud
17
Сарр
Момоду
Оулу
Гнистан

История личных встреч

Оулу
Гнистан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

И
1:2
И
2:0
И
1:2
И
2:4
И
1:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
3

Среднее время на гол

67
30

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
56

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренникс Джастин 3 0.5
Коффей Эшли 3 (1) 0.5
Yassin Daoussi 1 0.17
Метаксас Димитрис 1 0.17
Йокелайнен Никлас 0 0
Данвуди Джейк 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 4 (2) 0.67
Jonas Enkerud 2 0.33
Татар Беньямин 2 0.33
Roope Pyyskaenen 1 0.17
Vertti Haenninen 1 0.17
Pauli Katajamaeki 1 0.17
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Daoussi 3 0
Коффей Эшли 3 0
Каллинен Йере 2 0
Метаксас Димитрис 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Андре Маркос 1 0
Samuli Hoelttae 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 4 0
Jonas Enkerud 4 0
Пеннинкангас Теему 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Кабаши Армеш 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Татар Беньямин 1 0
Сарр Момоду 1 0
Joakim Latonen 1 0
Аяла Элиас 1 0
David Agbo 1 0

Результаты матчей

Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
3
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
2
Оулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гнистан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1
Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0
Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2
Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1

Результаты матчей

Оулу
Гнистан

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оулу
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
3.
ХИК
 1:0 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Хака
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Мариехамн
 5 2 1 2 9 - 8 7
7.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Интер Турку
 0:1 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Оулу
 6 0 3 3 9 - 12 3
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Интер Турку
 0:1 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
ХИК
 1:0 4 1 2 1 6 - 7 5
4.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Интер Турку
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
ВПС Mads Borchers 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Коффей Эшли из команды Оулу забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Оулу 1:1 Гнистан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный