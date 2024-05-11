Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
0:1
32' ГолJonas Enkerud
39' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
1:1
40' ПенальтиКоффей Эшли
48' Желтая карточкаОяла Юхани
48' Желтая карточкаLiiban Abdirahman Abadid
57' Желтая карточкаSaku Heiskanen
81' Желтая карточкаJussi Leppaelahti
90' Желтая карточкаМетаксас Димитрис
90'+6
Ход матча
32'
0:1
40'
1:1
48'
57'
35
Уорд
Каллум
28
Андре
Маркос
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Оулу
Гнистан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
56
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренникс Джастин
|3
|0.5
|Коффей Эшли
|3 (1)
|0.5
|Yassin Daoussi
|1
|0.17
|Метаксас Димитрис
|1
|0.17
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|4 (2)
|0.67
|Jonas Enkerud
|2
|0.33
|Татар Беньямин
|2
|0.33
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.17
|Vertti Haenninen
|1
|0.17
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.17
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Коффей Эшли
|3
|0
|Каллинен Йере
|2
|0
|Метаксас Димитрис
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Samuli Hoelttae
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|4
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Кабаши Армеш
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Татар Беньямин
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
3
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
2
Оулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гнистан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1
Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0
Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2
Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1
Результаты матчей
Оулу
Гнистан
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:6
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оулу
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|3.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|10.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2