Тур: 7. Стадион: Aasane Arena.
0'
36' Желтая карточкаFaites Makosso
78' Желтая карточкаDidrik Fredriksen
1:0
82' ГолСколевик Стеффен
90'+5
Ход матча
36'
82'
14
Knut
Haga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
-
26 Mats VikenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Deni Dashaev
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Осане
ИК Старт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.67
|Ole Kallevaag
|1
|0.17
|Сколевик Стеффен
|1
|0.17
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.17
|Иверсен Эйнар
|1
|0.17
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Sander Eng Strand
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alagie Sanyang
|2
|0.29
|Шульц Эрик
|1
|0.14
|Kristoffer Hoven
|1
|0.14
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Иверсен Эйнар
|2
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|3
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Faites Makosso
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Осане
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
1
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1 Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3
Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1
Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1
Результаты матчей
Осане
ИК Старт
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:2
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Осане
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3