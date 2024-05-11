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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 7. Стадион: .
Согндаль
5:1
Конец матча
Санднес
0'
1:0
7' Гол
Флатакер Эрик
2:0
25' Гол
Mathias Oren
3:0
31' Гол
Edmund Baidoo
4:0
45' Гол
Флатакер Эрик
66' Желтая карточка
Henrik Bjoergen Jensen
4:1
76' Гол
Artan Memedov
5:1
78' Гол
Хинтса Оливер
90'+3
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
32
Mathias
Oren
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
1
Sander
Loenning
18
Солхейм
Вегард
3
Espen
Hammer
Berger
5
Gullbrandur
Oeregaard
4
Багер
Мэдс
21
Бркич
Харис
22
Сакор
Важебах
19
Daniel
Braut
7
Markus
Aanesland
10
Хейланн
Томми
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
Согндаль
4-4-2
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Санднес

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
6:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
ТМС
8:0
ТМС
4:3
А
0:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.92

Среднее время на гол

68
97

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.23

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.69
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

53
83

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 3 0.43
Флатакер Эрик 3 0.43
Daniel Arrocha 2 (2) 0.29
Эрикссон Феликс 1 0.14
Хинтса Оливер 1 0.14
Mathias Oren 1 0.14
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 5 0.71
Daniel Braut 3 0.43
Сакор Важебах 1 0.14
Бркич Харис 1 0.14
Нюхаген Андреас 1 0.14
Artan Memedov 1 0.14
Noah Bertelsen 1 0.14
Herman Kleppa 0 0
Markus Aanesland 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Lars Jendal 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Jacob Blixt Flaten 1 0
Mathias Oren 1 0
Edmund Baidoo 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Бркич Харис 2 0
Gullbrandur Oeregaard 2 0
Хейланн Томми 1 0
Нюхаген Андреас 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
7
Согндаль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Санднес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
100%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
6
55%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
2
40%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2
Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2
Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3

Результаты матчей

Согндаль
Санднес

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Стабек
 6 3 3 0 15 - 7 12
3.
Брюне
 7 4 0 3 6 - 4 12
4.
Согндаль
 7 3 3 1 11 - 5 12
5.
Конгсвингер
 7 3 3 1 12 - 12 12
6.
Волеренга
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Люн
 7 2 4 1 10 - 8 10
8.
Левангер
 7 2 3 2 12 - 9 9
9.
Рёуфосс
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Мосс
 7 2 2 3 12 - 15 8
11.
Осане
 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Мьёндален
 6 1 3 2 9 - 10 6
13.
Ранхейм
 7 1 3 3 9 - 11 6
14.
Санднес
 7 1 3 3 13 - 18 6
15.
Олесунн
 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
ИК Старт
 7 0 3 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
4.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Стабек
 2 2 0 0 6 - 0 6
6.
Мьёндален
 4 1 3 0 8 - 6 6
7.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Санднес
 4 1 2 1 10 - 9 5
10.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Левангер
 3 1 1 1 6 - 2 4
12.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
13.
Волеренга
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Рёуфосс
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
ИК Старт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Олесунн
 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
4.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
5.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
6.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Конгсвингер
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брюне
 3 1 0 2 1 - 2 3
10.
Согндаль
 4 0 3 1 2 - 3 3
11.
Ранхейм
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Мосс
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 9 (1)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Санднес Хейланн Томми 5 (3)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Осане Martin Ueland 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Martin Andre Sjoelstad сделал результативную передачу.
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