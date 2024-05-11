Тур: 7. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
1:0
7' ГолФлатакер Эрик
2:0
25' ГолMathias Oren
3:0
31' ГолEdmund Baidoo
4:0
45' ГолФлатакер Эрик
66' Желтая карточкаHenrik Bjoergen Jensen
4:1
76' ГолArtan Memedov
5:1
78' ГолХинтса Оливер
90'+3
Ход матча
7'
1:0
25'
31'
3:0
45'
76'
4:1
78'
5:1
32
Mathias
Oren
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Tord Flolid
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
История личных встреч
Согндаль
Санднес
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.92
Среднее время на гол
68
97
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.23
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.69
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
53
83
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|3
|0.43
|Флатакер Эрик
|3
|0.43
|Daniel Arrocha
|2 (2)
|0.29
|Эрикссон Феликс
|1
|0.14
|Хинтса Оливер
|1
|0.14
|Mathias Oren
|1
|0.14
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|5
|0.71
|Daniel Braut
|3
|0.43
|Сакор Важебах
|1
|0.14
|Бркич Харис
|1
|0.14
|Нюхаген Андреас
|1
|0.14
|Artan Memedov
|1
|0.14
|Noah Bertelsen
|1
|0.14
|Herman Kleppa
|0
|0
|Markus Aanesland
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Jacob Blixt Flaten
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|2
|0
|Хейланн Томми
|1
|0
|Нюхаген Андреас
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Согндаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
7
Согндаль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Санднес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
100%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
6
55%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
2
40%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2
Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2
Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3
Результаты матчей
Согндаль
Санднес
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
25
25
16
16
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|9 (1)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|5 (3)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|4 (2)
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3
|Осане
|Martin Ueland
|3