Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:1
Перерыв
Ход матча
32'
39'
0:1
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Ossi Virta
История личных встреч
Интер Турку
ХИК
24 матча
50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед
32 матча
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед
Первый тайм
65.6%
34.4%
0 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 22 победы
56 матчей
21.4%
30.4%
48.2%
12 побед 17 ничьих 27 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
8 побед 32 ничьи 16 побед
Второй тайм
26.8%
33.9%
39.3%
15 побед 19 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.16
0.84
Среднее время на гол
77
107
Всего голов
57
33
Голов в среднем за матч
1.84
1.32
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
86
59
Голов в среднем за матч
1.54
1.05
Тотал матчей
2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
17
Больше 30%
Меньше 70%
39
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|2
|0.33
|Ставицки Тимо
|1
|0.17
|Тамминен Матиас
|1
|0.17
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.17
|Ярвинен Ииро
|1
|0.17
|Флориан Кребс
|1
|0.17
|Darren Smith III
|1 (1)
|0.17
|Алмен Микаэль
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.57
|Олусанья Антони
|2
|0.29
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.14
|Банде Хассане
|1
|0.14
|Планж Люк
|1
|0.14
|Тойвио Йоона
|1
|0.14
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.14
|_Ezeh D.
|1
|0.14
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Ботье Жан
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Кескинен Топи
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
5
Интер Турку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Интер Турку
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1
Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1
ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3
Результаты матчей
Интер Турку
ХИК
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|3.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|10.
|6
|0
|3
|3
|9 - 12
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|7.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|7 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|Оулу
|Ренникс Джастин
|3 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Мариехамн
|Дальстрем Себастьян
|1 2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2