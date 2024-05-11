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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:1
Перерыв
ХИК
0'
32' Желтая карточка
Томас Диого
0:1
39' Гол
Олусанья Антони

Ход матча

32'
 
Томас Диого
39'
0:1
Олусанья Антони
(Банде Хассане)
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
ХИК
7.65
3.97
3.40
Все Коэффициенты
1
Хуухтанен
Ээту
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
21
Тамминен
Матиас
19
Ярвинен
Ииро
10
Флориан
Кребс
17
Bismark
Ampofo
6
Dimitri
Legbo
24
Ставицки
Тимо
11
Ботье
Жан
1
Ост
Джесси
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
18
Кескинен
Топи
9
Планж
Люк
11
Олусанья
Антони
Интер Турку
ХИК

История личных встреч

Интер Турку
ХИК

24 матча

50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
54.2%
15 побед 13 ничьих 0 побед

32 матча

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

65.6%
34.4%
0 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 22 победы

56 матчей

21.4%
30.4%
48.2%
12 побед 17 ничьих 27 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
8 побед 32 ничьи 16 побед

Второй тайм

26.8%
33.9%
39.3%
15 побед 19 ничьих 22 победы

История матчей

В
2:0
В
1:3
В
4:1
В
3:0
К
0:0
В
0:1
В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.16
0.84

Среднее время на гол

77
107

Всего голов

57
33

Голов в среднем за матч

1.84
1.32

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

86
59

Голов в среднем за матч

1.54
1.05

Тотал матчей

2.5
51
Больше 91%
Меньше 9%
5
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
24
Больше 43%
Меньше 57%
32
17
Больше 30%
Меньше 70%
39
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.33
Ставицки Тимо 1 0.17
Тамминен Матиас 1 0.17
Хямяляйнен Юусо 1 0.17
Ярвинен Ииро 1 0.17
Флориан Кребс 1 0.17
Darren Smith III 1 (1) 0.17
Алмен Микаэль 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.57
Олусанья Антони 2 0.29
Лингман Лукас 1 (1) 0.14
Банде Хассане 1 0.14
Планж Люк 1 0.14
Тойвио Йоона 1 0.14
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.14
_Ezeh D. 1 0.14

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гранлунд Альбин 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Алмен Микаэль 1 0
Флориан Кребс 1 0
Jussi Niska 1 0
Ботье Жан 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Сарпей Ханс 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Томас Диого 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Кескинен Топи 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ХИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Интер Турку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Интер Турку
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1
Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1
ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3

Результаты матчей

Интер Турку
ХИК

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
3.
ХИК
 1:0 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
СЯК Сейнайоки
 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Хака
 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Мариехамн
 5 2 1 2 9 - 8 7
7.
Ильвес
 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Интер Турку
 0:1 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Оулу
 6 0 3 3 9 - 12 3
11.
ЕИФ Экенас
 5 0 2 3 5 - 8 2
12.
Лахти
 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
ХИК
 1:0 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
7.
Интер Турку
 0:1 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Ильвес
 3 1 1 1 7 - 8 4
9.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
10.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
ХИК
 1:0 4 1 2 1 6 - 7 5
4.
Хака
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Ильвес
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
10.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Интер Турку
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
ВПС Mads Borchers 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
Гнистан Joakim Latonen 4
Оулу Ренникс Джастин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Мариехамн Дальстрем Себастьян 1 2
Ильвес Арифи Дони 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Банде Хассане сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Олусанья Антони бьет в цель!
  • 32'
    Томас Диого получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
ХИК
7.65
3.97
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Турку 0:1 ХИК онлайн

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