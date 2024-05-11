Тур: 7. Стадион: Акер. Главный судья: Нильсен Ола
Ход матча
30'
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Русенборг
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
52.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
37 матчей
40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.1%
45.9%
19%
13 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.74
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.89
1.05
Среднее время на гол
47
85
Всего голов
67
40
Голов в среднем за матч
1.81
1.08
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.5
|Эйкрем Магнус
|3
|0.38
|Хестад Эйрик
|2
|0.25
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.13
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.13
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.13
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.57
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.14
|Сельнес Оле
|1
|0.14
|Брохолм Мариус
|1
|0.14
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
3
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
22%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1
Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0
Результаты матчей
Мольде
Русенборг
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мольде
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
16
15
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|16.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3