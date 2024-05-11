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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Мольде
2:2
Конец матча
Русенборг
0'
30' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
1:0
33' Гол
Эйкрем Магнус
1:1
59' Гол
Нипан Сверре Халсет
1:2
76' Гол
Сэтер Оле Кристиан
2:2
79' Гол
Стеневик Халлдор
79' Желтая карточка
Перейра Адриан
81' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
85' Желтая карточка
Ловик Матиас
90'+6

Ход матча

20'
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
 
30'
Брейвик Эмиль
 
33'
Эйкрем Магнус
(Эриксен Кристиан I)
1:0
59'
1:1
Нипан Сверре Халсет
60'
Оланаре Аарон
Эйкрем Магнус
 
60'
Alwande Roaldsoey
Брейвик Эмиль
 
73'
 
Нельсон Джейден
Jesper Reitan-Sunde
76'
1:2
Сэтер Оле Кристиан
(Нельсон Джейден)
79'
Стеневик Халлдор
(Хестад Эйрик)
2:2
79'
 
Перейра Адриан
81'
 
Тагсет Эдвард
85'
Ловик Матиас
 
87'
Sondre Granaas
Хестад Эйрик
 
87'
Хауган Эйрик
Амундсен Исак
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 271 Количество передач 203
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Карлстрём
Якоб
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Брейвик
Эмиль
5
Хестад
Эйрик
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Jesper
Reitan-Sunde
Мольде
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Русенборг

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
52.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед

37 матчей

40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.1%
45.9%
19%
13 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
КН
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
КН
3:4
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:2
ТМС
1:0
Э
0:2
КН
5:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

1.74
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.89
1.05

Среднее время на гол

47
85

Всего голов

67
40

Голов в среднем за матч

1.81
1.08

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 4 0.5
Эйкрем Магнус 3 0.38
Хестад Эйрик 2 0.25
Гульбрандсен Фредрик 1 0.13
Хёуген Кристоффер 1 0.13
Стеневик Халлдор 1 0.13
Хагельскьер Андерс 1 0.13
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.13
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (1) 0.71
Нипан Сверре Халсет 1 0.14
Фредериксен Эмиль 1 0.14
Сельнес Оле 1 0.14
Брохолм Мариус 1 0.14
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нельсон Джейден 0 0
Jesper Reitan-Sunde 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 3 0
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Ловик Матиас 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Амундсен Исак 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Перейра Адриан 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
3
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1
Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0

Результаты матчей

Мольде
Русенборг

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мольде
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
4
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Бранн
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Мольде
 8 4 2 2 14 - 9 14
4.
Фредрикстад
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Стрёмсгодсет
 6 3 1 2 7 - 8 10
6.
Русенборг
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Викинг
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
КФУМ Осло
 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 8 - 8 9
10.
Одд
 7 2 2 3 9 - 12 8
11.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 6 - 6 7
12.
Лиллестрём
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Хёугесунн
 6 2 0 4 5 - 9 6
14.
Саннефьёрд
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Хам-Кам
 7 0 3 4 3 - 7 3
16.
Тромсё
 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Бранн
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Викинг
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Будё/Глимт
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
ФК Кристиансунн
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Саннефьёрд
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сарпсборг-08
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Одд
 4 0 2 2 6 - 9 2
13.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
14.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 3 0 0 3 1 - 6 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Фредрикстад
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
КФУМ Осло
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
Мольде
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Хам-Кам
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
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Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
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