Тур: 7. Стадион: Акер. Главный судья: Нильсен Ола
0'
30' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
1:0
33' ГолЭйкрем Магнус
1:1
59' ГолНипан Сверре Халсет
1:2
76' ГолСэтер Оле Кристиан
2:2
79' ГолСтеневик Халлдор
79' Желтая карточкаПерейра Адриан
81' Желтая карточкаТагсет Эдвард
85' Желтая карточкаЛовик Матиас
90'+6
Ход матча
30'
33'
59'
76'
79'
2:2
79'
81'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
271 Количество передач 203
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Русенборг
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
52.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 14 побед
37 матчей
40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.1%
45.9%
19%
13 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
1.74
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.89
1.05
Среднее время на гол
47
85
Всего голов
67
40
Голов в среднем за матч
1.81
1.08
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.5
|Эйкрем Магнус
|3
|0.38
|Хестад Эйрик
|2
|0.25
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.13
|Стеневик Халлдор
|1
|0.13
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.13
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.13
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (1)
|0.71
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.14
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.14
|Сельнес Оле
|1
|0.14
|Брохолм Мариус
|1
|0.14
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Нельсон Джейден
|0
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Перейра Адриан
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
3
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
14%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1
Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0
Результаты матчей
Мольде
Русенборг
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мольде
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
16
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3