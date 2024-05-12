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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Атланта Юнайтед
1:2
Перерыв
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
16' Пенальти
Альмада Тьяго
1:1
19' Гол
Бентеке Кристиан
30' Желтая карточка
Слиш Бартош
38' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
1:2
44' Гол
Бентеке Кристиан
45' Желтая карточка
Альмада Тьяго

Ход матча

16'
Альмада Тьяго
1:0
19'
1:1
Бентеке Кристиан
(Страуд Джаред)
30'
Слиш Бартош
 
38'
 
Дахоме Кристиан
44'
1:2
Бентеке Кристиан
(Страуд Джаред)
45'
Альмада Тьяго
 
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Ди Си Юнайтед
4.34
4.30
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
6
Слиш
Бартош
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
20
Москера
Эдвин
7
Якумакис
Георгиос
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
3
Бартлетт
Лукас
4
Пелтола
Матти
22
Эррера
Аарон
11
Дахоме
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
25
Хопкинс
Джексон
43
Клих
Матеуш
8
Страуд
Джаред
20
Бентеке
Кристиан
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

М
1:1
М
3:1
М
3:2
М
0:1
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.73
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.45
Альмада Тьяго 3 (2) 0.27
Тьяре Джамал 3 0.27
Лобжанидзе Саба 2 0.18
Риос Даниэль 1 0.09
Уайли Калеб 1 0.09
Москера Эдвин 0 0
Леннон Брукс 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 9 (1) 0.75
Страуд Джаред 1 0.08
Клих Матеуш 1 (1) 0.08
Сантуш Педру 1 0.08
Дахоме Кристиан 1 0.08
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.08
Пирани Габриэл 1 0.08
Флетчер Кристиан 1 0.08
Маррелл Джейкоб 1 0.08
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 2 0
Леннон Брукс 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Альмада Тьяго 2 0
Уайли Калеб 2 0
Гузан Брэд 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Москера Эдвин 1 0
Фортьюн Аджани 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 5 0
Эррера Аарон 5 0
Сантуш Педру 2 1
Дахоме Кристиан 3 0
Страуд Джаред 3 0
Хопкинс Джексон 3 0
Бентеке Кристиан 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Антли Коннер 1 0
Родригес Мартин IV 1 0
Пелтола Матти 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Атланта Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

1
8
Атланта Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

13
5
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

14
16
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
7%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
5
31%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
5
36%
4
25%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
4
24%
61-75
2
18%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3
Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
6
5
2
8
2.5
1
10
1
9
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 13 7 4 2 34 - 20 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
4.
Торонто
 0:2 Заявка 12 6 1 5 14 - 16 19
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 12 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
7.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 13 15
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 11 3 5 3 20 - 18 14
10.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 3 4 4 15 - 22 13
11.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 13 12
12.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 11 2 1 8 8 - 20 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
5.
Торонто
 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 12 7
7.
Торонто
 0:2 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
10.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
13.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Шарлотт
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 10 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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