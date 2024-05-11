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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Первый тайм: 8'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
7' Гол
Морган Льюис

Ход матча

7'
Морган Льюис
1:0
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.55
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4.20
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6.60
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Все Коэффициенты
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
10
Форсберг
Эмиль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
31
Ивачич
Альяз
88
Фаррелл
Эндрю
3
Арреага
Хавьер
4
Кесслер
Генри
12
Лима
Ник
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
9
Вриони
Джакомо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
47
Байрактаревич
Есмир
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 17 побед

45 матчей

40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

42.2%
20%
37.8%
19 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
0:3
М
1:0
СИЦА
0:0
М
2:1
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
ОК
2:3
М
1:0
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
2:3
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:2
М
2:2
ОК
4:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:2
ОК
3:0
М
1:1
М
4:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.73
1.13

Среднее время на гол

52
79

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.61
0.95

Среднее время на гол

55
94

Всего голов

75
47

Голов в среднем за матч

1.67
1.04

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 7 (1) 0.64
Форсберг Эмиль 3 (2) 0.27
Ванзейр Данте 2 0.18
Кармона Викельман 1 0.09
Амайя Фрэнки 1 0.09
Маноэль Элиас 1 0.09
Толкин Джон 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 3 0.3
Чанкалай Томас 2 0.2
Хиль Начо 1 0.1
Вриони Джакомо 1 0.1
Полстер Мэтт 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 4 0
Эдельман Даниэль 2 1
Амайя Фрэнки 3 0
Рейес Андрес 1 1
Эйле Ноа 1 1
Кармона Викельман 2 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Толкин Джон 1 0
Нилис Дилан 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 4 0
Харкс Иэн 4 0
Вриони Джакомо 2 1
Хиль Карлес 3 0
Чанкалай Томас 3 0
Хиль Начо 2 0
Кесслер Генри 2 0
Ивачич Альяз 1 0
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
2
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
6%
1
14%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
5
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
4
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
3
6
5
1.5
1
10
2.5
1
10
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 0:0 Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 16 20
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 11 3 6 2 19 - 16 15
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 13 15
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 12 3 6 3 16 - 17 15
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 11 13
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 20 13
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
13.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
14.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 19 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Торонто
 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
7.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
15.
Шарлотт
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Г О О О О Л - Морган Льюис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.55
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4.20
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6.60
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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