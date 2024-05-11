Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
7'
1:0
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 17 побед
45 матчей
40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
42.2%
20%
37.8%
19 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.73
1.13
Среднее время на гол
52
79
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.61
0.95
Среднее время на гол
55
94
Всего голов
75
47
Голов в среднем за матч
1.67
1.04
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|7 (1)
|0.64
|Форсберг Эмиль
|3 (2)
|0.27
|Ванзейр Данте
|2
|0.18
|Кармона Викельман
|1
|0.09
|Амайя Фрэнки
|1
|0.09
|Маноэль Элиас
|1
|0.09
|Толкин Джон
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|3
|0.3
|Чанкалай Томас
|2
|0.2
|Хиль Начо
|1
|0.1
|Вриони Джакомо
|1
|0.1
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|2
|1
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Эйле Ноа
|1
|1
|Кармона Викельман
|2
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Вриони Джакомо
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Чанкалай Томас
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Кесслер Генри
|2
|0
|Ивачич Альяз
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
2
Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
6%
1
14%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
5
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
65
110
110
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 16
|20
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 16
|15
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|15.
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 19
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|8.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|8.
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5