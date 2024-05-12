Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
4:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолМорган Льюис
1:1
24' ГолХиль Карлес
42' Желтая карточкаКесслер Генри
2:1
43' ПенальтиФорсберг Эмиль
66' Желтая карточкаБорреро Дилан
82' Желтая карточкаЧанкалай Томас
3:1
84' ГолМаноэль Элиас
3:2
90' ГолВриони Джакомо
4:2
90' ГолХарпер Кэмерон
90'+13
Ход матча
6'
1:0
24'
1:1
42'
43'
2:1
66'
82'
84'
86'
90'
90'
4:2
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 17 побед
45 матчей
40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
42.2%
20%
37.8%
19 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.73
1.13
Среднее время на гол
52
79
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
1.61
0.95
Среднее время на гол
55
94
Всего голов
75
47
Голов в среднем за матч
1.67
1.04
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|8 (1)
|0.67
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.33
|Ванзейр Данте
|2
|0.17
|Маноэль Элиас
|2
|0.17
|Кармона Викельман
|1
|0.08
|Харпер Кэмерон
|1
|0.08
|Амайя Фрэнки
|1
|0.08
|Нилис Шон
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|4
|0.36
|Чанкалай Томас
|2
|0.18
|Вриони Джакомо
|2
|0.18
|Хиль Начо
|1
|0.09
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|2
|1
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Эйле Ноа
|1
|1
|Кармона Викельман
|2
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Вриони Джакомо
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Ивачич Альяз
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Борреро Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
7
2
Нью-Йорк Ред Буллз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
20
9
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
10%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
5
25%
2
22%
76-90
Пропущено
18
22
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
5
28%
1
5%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
5
28%
4
18%
61-75
3
17%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
75
110
210
210
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 9
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 17
|20
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|5.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|14.
|2:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|19 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|2:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|2:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|2:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|12 - 17
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5