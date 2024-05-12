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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
4:2
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
6' Гол
Морган Льюис
1:1
24' Гол
Хиль Карлес
42' Желтая карточка
Кесслер Генри
2:1
43' Пенальти
Форсберг Эмиль
66' Желтая карточка
Борреро Дилан
82' Желтая карточка
Чанкалай Томас
3:1
84' Гол
Маноэль Элиас
3:2
90' Гол
Вриони Джакомо
4:2
90' Гол
Харпер Кэмерон
90'+13
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
19
Кармона
Викельман
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
10
Форсберг
Эмиль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
31
Ивачич
Альяз
88
Фаррелл
Эндрю
3
Арреага
Хавьер
4
Кесслер
Генри
12
Лима
Ник
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
9
Вриони
Джакомо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
47
Байрактаревич
Есмир
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
12.5%
8.3%
19 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 17 побед

45 матчей

40%
24.4%
35.6%
18 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

42.2%
20%
37.8%
19 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
0:3
М
1:0
СИЦА
0:0
М
2:1
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
ОК
2:3
М
1:0
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
2:3
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
0:2
М
2:2
ОК
4:2
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
3:2
ОК
3:0
М
1:1
М
4:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.73
1.13

Среднее время на гол

52
79

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

1.61
0.95

Среднее время на гол

55
94

Всего голов

75
47

Голов в среднем за матч

1.67
1.04

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
8
Больше 18%
Меньше 82%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 8 (1) 0.67
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.33
Ванзейр Данте 2 0.17
Маноэль Элиас 2 0.17
Кармона Викельман 1 0.08
Харпер Кэмерон 1 0.08
Амайя Фрэнки 1 0.08
Нилис Шон 0 0
Толкин Джон 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 4 0.36
Чанкалай Томас 2 0.18
Вриони Джакомо 2 0.18
Хиль Начо 1 0.09
Полстер Мэтт 0 0
Боатенг Эммануль II 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 4 0
Эдельман Даниэль 2 1
Амайя Фрэнки 3 0
Рейес Андрес 1 1
Эйле Ноа 1 1
Кармона Викельман 2 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Толкин Джон 1 0
Нилис Дилан 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 4 0
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Вриони Джакомо 2 1
Хиль Карлес 3 0
Кесслер Генри 3 0
Хиль Начо 2 0
Ивачич Альяз 1 0
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Борреро Дилан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
2
Нью-Йорк Ред Буллз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

20
9
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
10%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
3
33%
61-75
5
25%
2
22%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
5
28%
1
5%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
5
28%
4
18%
61-75
3
17%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
1
10
2
10
2.5
2
10
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 9 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 5 2 21 - 17 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 10 19
5.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
8.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
10.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
13.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 12 2 2 8 19 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
6.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 6 15
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 7 0 2 5 12 - 17 2
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
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    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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