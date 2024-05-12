Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:2
Перерыв
0'
22' Желтая карточкаБернардески Федерико
0:1
23' ПенальтиРодригес Сантьяго
29' Желтая карточкаМартинес Алонсо
36' Желтая карточкаРустед Сигурд
0:2
44' ГолДжонс Малачи
Ход матча
23'
29'
36'
44'
0:2
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
17
Вольф
Ханнес
88
Джонс
Малачи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Торонто
Нью-Йорк Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.71
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.08
Среднее время на гол
42
83
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.92
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|5
|0.42
|Бернардески Федерико
|2
|0.17
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.17
|Спайсер Тайрис
|2
|0.17
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.08
|Осорио Джонатан
|1
|0.08
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0.08
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|5 (2)
|0.42
|Фернандес Джулиан
|2
|0.17
|Мартинес Алонсо
|2
|0.17
|О'Тул Кевин
|1
|0.08
|Паркс Китон
|1
|0.08
|Охеда Агустин
|1
|0.08
|Джонс Малачи
|1
|0.08
|Вольф Ханнес
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|4
|1
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Гомис Никесон
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|3
|1
|Сэндс Джеймс
|3
|1
|Перея Андрес
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Бакрар Монсеф
|1
|0
|Джонс Малачи
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
3
9
Торонто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
3
27%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
7%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
5
36%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
Торонто
Нью-Йорк Сити
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
43
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
13
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
47
47
110
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 20
|25
|2.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|3.
|2:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|4.
|0:2 Заявка
|12
|6
|1
|5
|14 - 16
|19
|5.
|2:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 12
|17
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|1:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|10.
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 22
|13
|11.
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 13
|12
|12.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|15.
|1:2 Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 20
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|5.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|7.
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|14.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|2:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|3.
|1:2 Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|2:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 12
|7
|7.
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|2:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|1:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|13.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|10 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5