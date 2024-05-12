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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
2:3
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
22' Желтая карточка
Бернардески Федерико
0:1
23' Пенальти
Родригес Сантьяго
29' Желтая карточка
Мартинес Алонсо
36' Желтая карточка
Рустед Сигурд
0:2
44' Гол
Джонс Малачи
50' Желтая карточка
Джонс Малачи
53' Желтая карточка
Лонг Кевин
1:2
55' Гол
Бернардески Федерико
1:3
78' Гол
Перея Андрес
2:3
89' Гол
Петретта Рауль
90' Желтая карточка
Перея Андрес
90' Вторая желтая карточка
Бернардески Федерико
90'+10
1
Джонсон
Шон
17
Рустед
Сигурд
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
10
Бернардески
Федерико
16
Спайсер
Тайрис
8
Лонгстафф
Мэттью
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
21
Осорио
Джонатан
99
Овусу
Принс-Осеи
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
8
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
88
Джонс
Малачи
16
Мартинес
Алонсо
Торонто
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Нью-Йорк Сити

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

М
2:1
М
3:0
СИЦА
5:0
М
1:0
М
5:4
М
2:1
М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
0:1
ЧМ
1:3
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:3
М
2:1
М
4:0
М
2:2
М
0:5
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
4:4
М
0:2

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.71

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2.14
1.08

Среднее время на гол

42
83

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.92
1.42

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
63

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 5 0.42
Бернардески Федерико 3 0.25
Инсинье Лоренцо 2 0.17
Спайсер Тайрис 2 0.17
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.08
Лонгстафф Мэттью 1 0.08
Осорио Джонатан 1 0.08
Петретта Рауль 1 0.08
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 5 (2) 0.42
Фернандес Джулиан 2 0.17
Мартинес Алонсо 2 0.17
О'Тул Кевин 1 0.08
Паркс Китон 1 0.08
Охеда Агустин 1 0.08
Перея Андрес 1 0.08
Джонс Малачи 1 0.08
Вольф Ханнес 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 5 1
Бернардески Федерико 4 1
Осорио Джонатан 4 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Петретта Рауль 3 0
Гомис Никесон 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Флорес Дейби 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Лонгстафф Мэттью 1 0
Спайсер Тайрис 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркс Китон 3 1
Сэндс Джеймс 3 1
Перея Андрес 3 0
Иленчич Митя 2 0
Джонс Малачи 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Танасиевич Страхния 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Бакрар Монсеф 1 0

Результаты матчей

Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

3
9
Торонто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
44%
4
29%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
6%
4
29%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
6
35%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0

Результаты матчей

Торонто
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Торонто
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 9 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 5 2 21 - 17 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 10 19
5.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
8.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
10.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
13.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 12 2 2 8 19 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
6.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 6 15
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 7 0 2 5 12 - 17 2
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Г О О О О Л - Бернардески Федерико бьет в цель!
    • 53'
      Лонг Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Джонс Малачи получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити онлайн

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