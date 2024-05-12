Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
2:3
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБернардески Федерико
0:1
23' ПенальтиРодригес Сантьяго
29' Желтая карточкаМартинес Алонсо
36' Желтая карточкаРустед Сигурд
0:2
44' ГолДжонс Малачи
50' Желтая карточкаДжонс Малачи
53' Желтая карточкаЛонг Кевин
1:2
55' ГолБернардески Федерико
1:3
78' ГолПерея Андрес
2:3
89' ГолПетретта Рауль
90' Желтая карточкаПерея Андрес
90' Вторая желтая карточкаБернардески Федерико
90'+10
Ход матча
23'
29'
36'
44'
0:2
50'
53'
55'
78'
1:3
89'
90'
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
17
Вольф
Ханнес
88
Джонс
Малачи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
История личных встреч
Торонто
Нью-Йорк Сити
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.71
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2.14
1.08
Среднее время на гол
42
83
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.92
1.42
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
63
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|5
|0.42
|Бернардески Федерико
|3
|0.25
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.17
|Спайсер Тайрис
|2
|0.17
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.08
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0.08
|Осорио Джонатан
|1
|0.08
|Петретта Рауль
|1
|0.08
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|5 (2)
|0.42
|Фернандес Джулиан
|2
|0.17
|Мартинес Алонсо
|2
|0.17
|О'Тул Кевин
|1
|0.08
|Паркс Китон
|1
|0.08
|Охеда Агустин
|1
|0.08
|Перея Андрес
|1
|0.08
|Джонс Малачи
|1
|0.08
|Вольф Ханнес
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|5
|1
|Бернардески Федерико
|4
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Гомис Никесон
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|3
|1
|Сэндс Джеймс
|3
|1
|Перея Андрес
|3
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Джонс Малачи
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Бакрар Монсеф
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Торонто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нью-Йорк Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
3
9
Торонто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
16
14
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
44%
4
29%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
6%
4
29%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
6
35%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
Торонто
Нью-Йорк Сити
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
57
111
111
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 9
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 17
|20
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|5.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|14.
|2:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|19 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|2:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|2:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|2:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|12 - 17
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5