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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
0:0
Первый тайм: 45'
Цинциннати
0'
34' Желтая карточка
Миазга Мэтт
37' Желтая карточка
Кубо Юя
38' Желтая карточка
Завадски Шон

Ход матча

14'
 
Валенсуэла Херардо
Пауэлл Альвас
34'
 
Миазга Мэтт
37'
 
Кубо Юя
38'
Завадски Шон
 
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
Цинциннати
2.21
4.70
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4.46
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Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
20
Мэцан
Александру
25
Завадски
Шон
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
19
Рассел-Роу
Джейсен
18
Челентано
Роман
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
2
Пауэлл
Альвас
23
Орельяно
Лука
20
Буха
Павел
5
Нвободо
Обинна
10
Акоста
Лусиано
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
Коламбус Крю
3-4-2-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Цинциннати

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:3
М
3:0
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:4
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0

Голы

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

2.6
1.89

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.44
0.8

Среднее время на гол

62
112

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 4 0.36
Моррис Эйдан 2 0.18
Рассел-Роу Джейсен 2 0.18
Завадски Шон 1 0.09
Фарси Мохамед 1 0.09
Морейра Стивен 1 0.09
Хинестроза Марино 1 0.09
Росси Диего 0 0
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 5 0.42
Кубо Юя 3 0.25
Бупендза Аарон 2 0.17
Бэрд Кори 1 0.08
Орельяно Лука 1 0.08
Робинсон Майлз 1 0.08
Йедлин Деандре 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 3 0
Эрнандес Хуан 1 1
Росси Диего 2 0
Завадски Шон 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Буха Павел 4 0
Кубо Юя 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Мерфи Ян 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Йедлин Деандре 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Орельяно Лука 2 0
Робинсон Майлз 1 0
Бэрд Кори 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цинциннати
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3

Результаты матчей

Коламбус Крю
Цинциннати

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
4
7
1
9
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 13 7 4 2 34 - 20 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
4.
Торонто
 0:2 Заявка 12 6 1 5 14 - 16 19
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 12 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
7.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 13 15
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 11 3 5 3 20 - 18 14
10.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 3 4 4 15 - 22 13
11.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 13 12
12.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 11 2 1 8 8 - 20 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
5.
Торонто
 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 12 7
7.
Торонто
 0:2 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
10.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
13.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Шарлотт
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 10 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Завадски Шон получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Кубо Юя получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Пауэлл Альвас уходит с поля. Валенсуэла Херардо выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Коламбус Крю.
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Коламбус Крю
Ничья
Цинциннати
2.21
4.70
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