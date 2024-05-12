Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
34'
37'
38'
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Коламбус Крю
Цинциннати
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
2.6
1.89
Среднее время на гол
34
47
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.44
0.8
Среднее время на гол
62
112
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|4
|0.36
|Моррис Эйдан
|2
|0.18
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.18
|Завадски Шон
|1
|0.09
|Фарси Мохамед
|1
|0.09
|Морейра Стивен
|1
|0.09
|Хинестроза Марино
|1
|0.09
|Росси Диего
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|5
|0.42
|Кубо Юя
|3
|0.25
|Бупендза Аарон
|2
|0.17
|Бэрд Кори
|1
|0.08
|Орельяно Лука
|1
|0.08
|Робинсон Майлз
|1
|0.08
|Йедлин Деандре
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Росси Диего
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Мерфи Ян
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
2
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цинциннати
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
3
33%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3
Результаты матчей
Коламбус Крю
Цинциннати
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
46
47
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 20
|25
|2.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|3.
|2:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|4.
|0:2 Заявка
|12
|6
|1
|5
|14 - 16
|19
|5.
|2:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 12
|17
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|1:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|10.
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 22
|13
|11.
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 13
|12
|12.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|15.
|1:2 Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 20
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|5.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|7.
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|14.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|2:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|3.
|1:2 Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|2:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 12
|7
|7.
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|2:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|1:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|13.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|10 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5