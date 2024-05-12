Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаМиазга Мэтт
37' Желтая карточкаКубо Юя
38' Желтая карточкаЗавадски Шон
70' Желтая карточкаНвободо Обинна
0:1
74' ГолКелси Кевин
0:2
76' ГолАкоста Лусиано
80' Желтая карточкаКамашо Руди
1:2
89' ГолАрфстен Макс
90'+7
Ход матча
34'
37'
38'
67'
70'
70'
74'
0:1
76'
0:2
80'
89'
1:2
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Коламбус Крю
Цинциннати
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
9 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
2.6
1.89
Среднее время на гол
34
47
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.44
0.8
Среднее время на гол
62
112
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|4
|0.36
|Моррис Эйдан
|2
|0.18
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.18
|Завадски Шон
|1
|0.09
|Фарси Мохамед
|1
|0.09
|Морейра Стивен
|1
|0.09
|Хинестроза Марино
|1
|0.09
|Арфстен Макс
|1
|0.09
|Росси Диего
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|6
|0.5
|Кубо Юя
|3
|0.25
|Бупендза Аарон
|2
|0.17
|Бэрд Кори
|1
|0.08
|Орельяно Лука
|1
|0.08
|Робинсон Майлз
|1
|0.08
|Келси Кевин
|1
|0.08
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Буха Павел
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Росси Диего
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Камашо Руди
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Мерфи Ян
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Цинциннати
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
2
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цинциннати
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Коламбус Крю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Цинциннати
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
3
30%
4
36%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
3
23%
5
33%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3
Результаты матчей
Коламбус Крю
Цинциннати
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
47
57
110
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 9
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 17
|20
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|5.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|14.
|2:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|19 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|2:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|2:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|2:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|12 - 17
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5