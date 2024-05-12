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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:2
Перерыв
Интер Майами
0'
1:0
22' Гол
Дюк Брайс
2:0
32' Гол
Вильсен Жюль-Антони
43' Желтая карточка
Пьетт Самюэль
2:1
44' Гол
Рохас Матиас
2:2
45' Гол
Суарес Луис

Ход матча

22'
Дюк Брайс
(Вильсен Жюль-Антони)
1:0
32'
Вильсен Жюль-Антони
(Ласситер Ариэль)
2:0
43'
Пьетт Самюэль
 
44'
2:1
Рохас Матиас
45'
2:2
Суарес Луис
Прогнозы 127
ФК Монреаль 3.9% (5)
X 7.1% (9)
Интер Майами 89% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ФК Монреаль
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
28
Вильсен
Жюль-Антони
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
27
Кривцов
Сергей
21
Фрейре
Николас
33
Негри
Франко
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
30
Кремаски
Бенджамин
7
Рохас
Матиас
II
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
ФК Монреаль
3-4-2-1
Интер Майами
4-4-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Интер Майами

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:3
М
1:0
М
2:0
ТМК
1:2
М
1:3
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.27
Мартинес Хосеф 2 0.18
Ласситер Ариэль 2 0.18
Вильсен Жюль-Антони 2 0.18
Сунуси Ибрахим 1 0.09
Фернандо Алварез 1 0.09
Тойе Мейсон 1 0.09
Янков Доминик 1 0.09
Дюк Брайс 1 0.09
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Шуэньер Матьё 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 10 (1) 0.77
Суарес Луис 10 0.77
Рохас Матиас II 3 0.23
Гомес Диего 2 0.15
Тейлор Роберт 2 0.15
Кампана Леонардо 2 0.15
Бускетс Серхио 1 0.08
Альба Жорди 1 0.08
Кремаски Бенджамин 1 0.08
Афонсо Лео 1 0.08
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьетт Самюэль 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Салиба Натан 1 1
Ласситер Ариэль 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 5 0
Гомес Диего 4 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Майами
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
20
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
3
38%
5
23%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
2
25%
5
23%
61-75
1
13%
4
18%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
8
44%
3
38%
76-90

Забито

12
33
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
3
25%
5
15%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
25%
8
24%
61-75
2
17%
8
24%
76-90

Пропущено

21
17
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
5%
5
29%
29%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
9
43%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3
Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Интер Майами

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
1
3
5
1.5
3
2
2
6
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
5
1.5
9
3
2
8
2.5
6
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 13 7 4 2 34 - 20 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
4.
Торонто
 0:2 Заявка 12 6 1 5 14 - 16 19
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 12 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
7.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 13 15
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 11 3 5 3 20 - 18 14
10.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 3 4 4 15 - 22 13
11.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 13 12
12.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 11 2 1 8 8 - 20 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
5.
Торонто
 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 12 7
7.
Торонто
 0:2 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
10.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
13.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Шарлотт
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 10 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Монреаль" - "Интер Майами" - 2:2. Лео Месси пока ещё не забивал в эту ночь.
  • 45'
    "Интер Майами" снова доказал, что умеет отыгрываться, причём на второй тайм не стали откладывать это дело подопечные Херардо Мартино.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ЛУИС СУАРЕС!
    Подали гости корнер слева на ближнюю штангу, последовала скидка во вратарскую, а Луис Суарес опередил / продавил Ариэля Ласситера и с очень короткого расстояния отправил мяч в сетку.
  • Угловой
    45'
    Лионель Месси подхватил мяч перед чужой штрафной площадью от Луиса Суареса и навесил к левой штанге на него же. Угловой заработал "Интер Майами".
  • Дополнительное время
    45'
    +5 минут к первому тайму.
  • 45'
    Лионель Месси вернулся на поле. Может, в перерыве его заменят, чтоб перестраховаться. Тем более на ближайшей недели "Интер Майами" предстоит провести два матча.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! МАТИАС РОХАС!
    Красота-то какая! Прямым ударом со штрафного с левой ноги Матиас Рохас подбросил мяч левой ногой высоко над стенкой, дальше игровой снаряд опустился под правую девятку.
  • Желтая карточка
    43'
    Луис Суарес тем временем берёт игру на себя и зарабатывает близкий штрафной удар в пользу "Интер Майами". Да ещё и желтая карточка здесь за фол Самюэлю Пьетту. А Месси в игру не возвращается.
  • 42'
    Встал Лионель Месси и пошёл за пределы поля. Вроде не хромает. Скорее всего, вернётся в игру аргентинец, замена сейчас не готовится у гостей.
  • Травма, повреждение
    41'
    Потребовалась медицинская помощь Лионелю Месси. Врачи "Интер Майами" появились на поле. Поклонники аргентинской суперзвезды надеются, что там ничего серьёзного.
  • Фол, нарушение
    40'
    В центральном круге фиксируется нарушение правил против Лионеля Месси. А Серхио Бускетс вопрошает, почему нет жёлтой карточки непосредственно фолившему Джорджу Кэмпбеллу.
  • 39'
    Брайс Дюк замахнулся и нанёс удар по воротам "Интер Майами" с шестнадцати метров. Мяч отразил голкипер команды "цапель" Дрейк Коллендер.
  • 38'
    "Монреальские одиннадцать" и "сине-бело-чёрные" - это прозвища ФК "Монреаль". Данный клуб добирался до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
  • 37'
    Корнер не удался хозяевам, но и контратака затем не удалась гостям. Со своей половины поля начинают сейчас позиционную атаку представители "Монреаля".
  • Угловой
    36'
    Казалось, в аут упустят мяч игроки "Монреаля" на левом ланге атаки, но нет, сохранили они его в поле. Позже Брайс Дюк нанёс удар с правого фланга, а рикошет от Сергея Кривцова послал сферу на угловой.
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    • 35'
      Вязкая атака "Интер Майами" так и не стала опасной. Ничего не создали гости на чужой половине поля, хотя старались. Выносят теперь мяч хозяева.
    • 34'
      Ещё шесть матчей в это же время проходят в Восточной конференции МЛС. Неудобно это зрителям, которые хотят следить за разными встречами онлайн.
    • 33'
      "Интер Майами" неготовым оказался к таким атакам хозяев левым флангом. Кажись, нашли тонкое место в обороне "цапель" игроки команды "Монреаль".
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЖЮЛЬ-АНТОНИ ВИЛЬСЕН!
      Снова с левого фланга организовали гол футболисты "Монреаля". Обыгрался Жюль-Антони Вильсен с Ариэлем Ласситером, подумал и вкрутил мяч низовым способом в дальний угол.
    • 31'
      Если брать показатель ожидаемых голов, то он сейчас у "Монреаля" составляет 0,61, а у "Интер Майами" имеет значение 0,18.
    • 30'
      Матьё Шуэньер слева вошёл с мячом в чужую штрафную площадь и упал на газон, когда подкатился там Марсело Вейгандт. Ни пенальти нет для хозяев, ни углового. Шуэньер, естественно, недоволен.
    • Опасный момент
      29'
      Не сработала зона подбора на линии своей штрафной площади у "Интер Майами", набежавший Матьё Шуэньер низом приложился в правый угол, а оттуда мяч вытащил Дрейк Коллендер.
    • Фол, нарушение
      28'
      Жюль-Антони Вильсен заработал для "Монреаля" штрафной удар в середине поля.
    • 27'
      Ох, вот это удар от Месси! Ничего себе! С дальней дистанции с подбора приложился Лионель и отправил мяч очень высоко. На трибуну, наверно, всё же не за пределы стадиона.
    • 26'
      И на своей половине свободно владеют мячом игроки "Монреаля". Только не надо забывать им, что миллисекундная расслабленность может стоить потери контроля над игровым снарядом.
    • 25'
      Пока "Интер Майами" не предпринимал сегодня попыток отыграться. Забив гол три минуты назад, инициативу обрёл как раз "Монреаль". 
    • 24'
      Жюль-Антони Вильсен неудачно сейчас действовал в зоне левого инсайда на половине поля гостей, потерял там мяч под давлением автор недавнего голевого паса.
    • 23'
      "Интер Майами" не впервой отыгрываться, и команда Херардо Мартино отлично умеет это делать, если не в первом тайме, так во втором.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БРАЙС ДЮК!
      Как-то пропустили контратаку соперников футболисты "Интер Майами". Жюль-Антони Вильсен покатил передачу с левого фланга на ближний полуфанг Брайсу Дюку, который покатил мяч по назначению в сетку между ног Дрейку Коллендеру.
    • 21'
      Опрометчиво сейчас действовал центральный защитник "Монреаля", на обрезку нарвался, но не сумели звёзды из "Интер Майами" довести дело до удара по воротам.
    • 20'
      Заброс очередной безадресный состоялся у майамцев. Как раз Луису Суаресу он был адресован в правую часть штрафной площади "Монреаля". Мяч прискакал в руки к Жонатану Сируа.
    • 19'
      Делают сейчас акцент операторы видеотрансляции на Луисе Суаресе, показывают его крупным планом. От него тоже ждут голов в "Интер Майами", не только от Месси.
    • Опасный момент
      18'
      Сам Лионель Месси решил попытать счастья с близкого штрафного удара. Пробил он в район левой девятки и подкинул мяч над створом.
    • Фол, нарушение
      17'
      Нельзя сказать, что Месси сейчас ничего не делает. Принял он мяч и пошёл в дриблинг по центру в чужую штрафную, но не дошёл до неё, поскольку споткнулся об ногу Джоэла Уотермана.
    • 16'
      Лео Месси такой, что может много минут ничем не отмечаться, а потом взять да и сотворить что-то этакое, принести красивую победу своей команде.
    • 15'
      Ариэль Ласситер осуществил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где Дрейк Коллендер благополучно рукой снял мяч с головы оппонента и зафиксировал мяч.
    • 14'
      Какая-то непонятка в центре обороны у "Интер Майами", но привычное это дело. Потеря мяча у "цапель" в опасной зоне случилась, и повезло гостям, что не дошло дело до удара.
    • 13'
      Из центра поля закидушка прилетает в штрафную площадь "Монреаля", где мяч забирает в свои перчатки Жонатан Сируа.
    • 12'
      Лео Месси находится рядом с чужой штрафной площадью. Принимает он на грудь забросную передачу и пробует отыграть вперёд партнёру, но блокируется эта передача защитой "Монреаля".
    • Фол, нарушение
      11'
      Нарушение правил фиксируется недалеко от центрального круга. Фолят хозяева. Джордж Кэмпбелл превышает свои полномочия в отношении Луиса Суареса.
    • 10'
      Непростая ситуация возникла в штрафной площади "Интер Майами" после чужого корнера, но сумели отбиться без последствий подопечные Херардо Мартино.
    • Угловой
      10'
      Долго готовилось исполнение штрафного удара у хозяев. Брайс Дюк наконец пробил со стандарта, а рикошет увёл мяч на угловой.
    • Желтая карточка
      8'
      Близкий штрафной удар заработал ФК "Монреаль". Сергей Кривцов уронил Жюля-Антони Вильсена и получил жёлтую карточку.
    • 7'
      В центре поля держат сейчас мяч "цапли", не спеша обострять ситуацию, пока не пытаясь активно двигать мяч вперёд в поисках моментов.
    • 6'
      "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, а "Монреаль" находится там в глубине таблицы.
    • 5'
      Нередко в матчах с участием "Интер Майами" быстро открывается счёт. Сегодня, видимо, не тот случай.
    • 4'
      Напомним, что неделю назад Лионель Месси сделал аж пять голевых передач за один матч. На счету Луиса Суареса тогда хет-трик из голов был.
    • 3'
      Лионель Месси играет в стартовом составе, это повод ожидать от него новых подвигов на футбольном поле.
    • 2'
      "Монреаль" играет в сине-чёрной форме, а у "Интер Майами" розовая расцветка. 
    • Фол, нарушение
      1'
      Хозяева устроили высокий прессинг, Дрейк Коллендер не очень удачно выбил мяч на правый фланг, а там Жюль-Антони Вильсен сфолил против Марсело Вейгандта.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Г О О О О Л - Суарес Луис бьет в цель!
    • 44'
      Г О О О О Л - Рохас Матиас II бьет в цель!
    • 43'
      Пьетт Самюэль получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Ласситер Ариэль сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Вильсен Жюль-Антони бьет в цель!
    • 22'
      Вильсен Жюль-Антони сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Брюс Дьюк бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Интер Майами.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Монреаль 2:2 Интер Майами

    Исход игры
    ФК Монреаль
    3.9% (5)
    Ничья
    7.1% (9)
    Интер Майами
    89% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.11% (90)
    Меньше
    15.89% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    89.72% (96)
    Нет
    10.28% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    48.8% (62)
    1:3 Интер Майами
    13.4% (17)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    0:2 Интер Майами
    4.7% (6)
    2:3 Интер Майами
    3.1% (4)
    0:1 Интер Майами
    2.4% (3)
    3:2 ФК Монреаль
    1.6% (2)
    2:1 ФК Монреаль
    1.6% (2)
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