ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! МАТИАС РОХАС! Красота-то какая! Прямым ударом со штрафного с левой ноги Матиас Рохас подбросил мяч левой ногой высоко над стенкой, дальше игровой снаряд опустился под правую девятку.

Лионель Месси вернулся на поле. Может, в перерыве его заменят, чтоб перестраховаться. Тем более на ближайшей недели "Интер Майами" предстоит провести два матча.

Лионель Месси подхватил мяч перед чужой штрафной площадью от Луиса Суареса и навесил к левой штанге на него же. Угловой заработал "Интер Майами".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ЛУИС СУАРЕС! Подали гости корнер слева на ближнюю штангу, последовала скидка во вратарскую, а Луис Суарес опередил / продавил Ариэля Ласситера и с очень короткого расстояния отправил мяч в сетку.

"Интер Майами" снова доказал, что умеет отыгрываться, причём на второй тайм не стали откладывать это дело подопечные Херардо Мартино.

Свисток на перерыв. "Монреаль" - "Интер Майами" - 2:2. Лео Месси пока ещё не забивал в эту ночь.

Казалось, в аут упустят мяч игроки "Монреаля" на левом ланге атаки, но нет, сохранили они его в поле. Позже Брайс Дюк нанёс удар с правого фланга, а рикошет от Сергея Кривцова послал сферу на угловой.

Корнер не удался хозяевам, но и контратака затем не удалась гостям. Со своей половины поля начинают сейчас позиционную атаку представители "Монреаля".

"Монреальские одиннадцать" и "сине-бело-чёрные" - это прозвища ФК "Монреаль". Данный клуб добирался до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Брайс Дюк замахнулся и нанёс удар по воротам "Интер Майами" с шестнадцати метров. Мяч отразил голкипер команды "цапель" Дрейк Коллендер.

В центральном круге фиксируется нарушение правил против Лионеля Месси. А Серхио Бускетс вопрошает, почему нет жёлтой карточки непосредственно фолившему Джорджу Кэмпбеллу.

Потребовалась медицинская помощь Лионелю Месси. Врачи "Интер Майами" появились на поле. Поклонники аргентинской суперзвезды надеются, что там ничего серьёзного.

Встал Лионель Месси и пошёл за пределы поля. Вроде не хромает. Скорее всего, вернётся в игру аргентинец, замена сейчас не готовится у гостей.

Луис Суарес тем временем берёт игру на себя и зарабатывает близкий штрафной удар в пользу "Интер Майами". Да ещё и желтая карточка здесь за фол Самюэлю Пьетту. А Месси в игру не возвращается.

И на своей половине свободно владеют мячом игроки "Монреаля". Только не надо забывать им, что миллисекундная расслабленность может стоить потери контроля над игровым снарядом.

Ох, вот это удар от Месси! Ничего себе! С дальней дистанции с подбора приложился Лионель и отправил мяч очень высоко. На трибуну, наверно, всё же не за пределы стадиона.

Не сработала зона подбора на линии своей штрафной площади у "Интер Майами", набежавший Матьё Шуэньер низом приложился в правый угол, а оттуда мяч вытащил Дрейк Коллендер.

Матьё Шуэньер слева вошёл с мячом в чужую штрафную площадь и упал на газон, когда подкатился там Марсело Вейгандт. Ни пенальти нет для хозяев, ни углового. Шуэньер, естественно, недоволен.

Если брать показатель ожидаемых голов, то он сейчас у "Монреаля" составляет 0,61, а у "Интер Майами" имеет значение 0,18.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ЖЮЛЬ-АНТОНИ ВИЛЬСЕН! Снова с левого фланга организовали гол футболисты "Монреаля". Обыгрался Жюль-Антони Вильсен с Ариэлем Ласситером, подумал и вкрутил мяч низовым способом в дальний угол.

Ещё шесть матчей в это же время проходят в Восточной конференции МЛС. Неудобно это зрителям, которые хотят следить за разными встречами онлайн.

Вязкая атака "Интер Майами" так и не стала опасной. Ничего не создали гости на чужой половине поля, хотя старались. Выносят теперь мяч хозяева.

25' Пока "Интер Майами" не предпринимал сегодня попыток отыграться. Забив гол три минуты назад, инициативу обрёл как раз "Монреаль".

24' Жюль-Антони Вильсен неудачно сейчас действовал в зоне левого инсайда на половине поля гостей, потерял там мяч под давлением автор недавнего голевого паса.

23' "Интер Майами" не впервой отыгрываться, и команда Херардо Мартино отлично умеет это делать, если не в первом тайме, так во втором.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БРАЙС ДЮК!

Как-то пропустили контратаку соперников футболисты "Интер Майами". Жюль-Антони Вильсен покатил передачу с левого фланга на ближний полуфанг Брайсу Дюку, который покатил мяч по назначению в сетку между ног Дрейку Коллендеру.

21' Опрометчиво сейчас действовал центральный защитник "Монреаля", на обрезку нарвался, но не сумели звёзды из "Интер Майами" довести дело до удара по воротам.

20' Заброс очередной безадресный состоялся у майамцев. Как раз Луису Суаресу он был адресован в правую часть штрафной площади "Монреаля". Мяч прискакал в руки к Жонатану Сируа.

19' Делают сейчас акцент операторы видеотрансляции на Луисе Суаресе, показывают его крупным планом. От него тоже ждут голов в "Интер Майами", не только от Месси.

18' Сам Лионель Месси решил попытать счастья с близкого штрафного удара. Пробил он в район левой девятки и подкинул мяч над створом.

17' Нельзя сказать, что Месси сейчас ничего не делает. Принял он мяч и пошёл в дриблинг по центру в чужую штрафную, но не дошёл до неё, поскольку споткнулся об ногу Джоэла Уотермана.

16' Лео Месси такой, что может много минут ничем не отмечаться, а потом взять да и сотворить что-то этакое, принести красивую победу своей команде.

15' Ариэль Ласситер осуществил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где Дрейк Коллендер благополучно рукой снял мяч с головы оппонента и зафиксировал мяч.

14' Какая-то непонятка в центре обороны у "Интер Майами", но привычное это дело. Потеря мяча у "цапель" в опасной зоне случилась, и повезло гостям, что не дошло дело до удара.

13' Из центра поля закидушка прилетает в штрафную площадь "Монреаля", где мяч забирает в свои перчатки Жонатан Сируа.

12' Лео Месси находится рядом с чужой штрафной площадью. Принимает он на грудь забросную передачу и пробует отыграть вперёд партнёру, но блокируется эта передача защитой "Монреаля".

11' Нарушение правил фиксируется недалеко от центрального круга. Фолят хозяева. Джордж Кэмпбелл превышает свои полномочия в отношении Луиса Суареса.

10' Непростая ситуация возникла в штрафной площади "Интер Майами" после чужого корнера, но сумели отбиться без последствий подопечные Херардо Мартино.

10' Долго готовилось исполнение штрафного удара у хозяев. Брайс Дюк наконец пробил со стандарта, а рикошет увёл мяч на угловой.

8' Близкий штрафной удар заработал ФК "Монреаль". Сергей Кривцов уронил Жюля-Антони Вильсена и получил жёлтую карточку.

7' В центре поля держат сейчас мяч "цапли", не спеша обострять ситуацию, пока не пытаясь активно двигать мяч вперёд в поисках моментов.

6' "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, а "Монреаль" находится там в глубине таблицы.

5' Нередко в матчах с участием "Интер Майами" быстро открывается счёт. Сегодня, видимо, не тот случай.

4' Напомним, что неделю назад Лионель Месси сделал аж пять голевых передач за один матч. На счету Луиса Суареса тогда хет-трик из голов был.

3' Лионель Месси играет в стартовом составе, это повод ожидать от него новых подвигов на футбольном поле.

2' "Монреаль" играет в сине-чёрной форме, а у "Интер Майами" розовая расцветка.

1' Хозяева устроили высокий прессинг, Дрейк Коллендер не очень удачно выбил мяч на правый фланг, а там Жюль-Антони Вильсен сфолил против Марсело Вейгандта.