Тур: 1. Стадион: Сапуто.
Позже
История личных встреч
ФК Монреаль
Интер Майами
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Среднее время на гол
60
49
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.3
|Мартинес Хосеф
|2
|0.2
|Ласситер Ариэль
|2
|0.2
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.1
|Фернандо Алварез
|1
|0.1
|Тойе Мейсон
|1
|0.1
|Янков Доминик
|1
|0.1
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.1
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Пьетт Самюэль
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|10 (1)
|0.83
|Суарес Луис
|10
|0.83
|Гомес Диего
|2
|0.17
|Тейлор Роберт
|2
|0.17
|Кампана Леонардо
|2
|0.17
|Рохас Матиас II
|2
|0.17
|Бускетс Серхио
|1
|0.08
|Альба Жорди
|1
|0.08
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.08
|Афонсо Лео
|1
|0.08
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Пьетт Самюэль
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Салиба Натан
|1
|1
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Янков Доминик
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|5
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Руис Давид
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
1
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Майами
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
5
20
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
3
38%
5
23%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
2
25%
5
23%
61-75
1
13%
4
18%
76-90
Пропущено
18
8
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
8
44%
3
38%
76-90
Забито
12
33
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
3
25%
5
15%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
25%
8
24%
61-75
2
17%
8
24%
76-90
Пропущено
21
17
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
5%
5
29%
29%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
9
43%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3
Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Результаты матчей
ФК Монреаль
Интер Майами
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
41
35
32
26
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
111
55
93
28
66
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|32 - 18
|24
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|14 - 14
|19
|4.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 16
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 13
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 20
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
Прогнозы на матч ФК Монреаль - Интер Майами
Исход игры
ФК Монреаль
6.7% (3)
Ничья
8.9% (4)
Интер Майами
84.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (32)
Меньше
23.81% (10)
Обе команды забьют
Да
80.95% (34)
Нет
19.05% (8)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
44.4% (20)
1:3 Интер Майами
13.3% (6)
0:2 Интер Майами
11.1% (5)
1:1 Ничья
6.7% (3)
2:3 Интер Майами
4.4% (2)
2:1 ФК Монреаль
4.4% (2)
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