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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 45
ФК Монреаль 6.7% (3)
X 8.9% (4)
Интер Майами 84.4% (38)
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ФК Монреаль
Ничья
Интер Майами
3.95
3.90
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1.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ФК Монреаль
Интер Майами

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
2:3
М
1:0
М
2:0
ТМК
1:2
М
1:3
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.3
Мартинес Хосеф 2 0.2
Ласситер Ариэль 2 0.2
Сунуси Ибрахим 1 0.1
Фернандо Алварез 1 0.1
Тойе Мейсон 1 0.1
Янков Доминик 1 0.1
Вильсен Жюль-Антони 1 0.1
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Шуэньер Матьё 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 10 (1) 0.83
Суарес Луис 10 0.83
Гомес Диего 2 0.17
Тейлор Роберт 2 0.17
Кампана Леонардо 2 0.17
Рохас Матиас II 2 0.17
Бускетс Серхио 1 0.08
Альба Жорди 1 0.08
Кремаски Бенджамин 1 0.08
Афонсо Лео 1 0.08
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Пьетт Самюэль 3 0
Шуэньер Матьё 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Салиба Натан 1 1
Ласситер Ариэль 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 5 0
Гомес Диего 4 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Майами
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
20
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
22
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
3
38%
5
23%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
2
25%
5
23%
61-75
1
13%
4
18%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
6%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
8
44%
3
38%
76-90

Забито

12
33
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
3
25%
5
15%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
3
25%
8
24%
61-75
2
17%
8
24%
76-90

Пропущено

21
17
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
5%
5
29%
29%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
9
43%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1
Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3
Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Интер Майами

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
1
3
5
1.5
3
2
2
6
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
11
1
5
5
1.5
9
3
2
8
2.5
6
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 12 7 3 2 32 - 18 24
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 Заявка 11 6 1 4 14 - 14 19
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 4 5 2 16 - 16 17
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 19 - 16 14
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 2 5 11 - 12 14
8.
Шарлотт
 Заявка 11 4 2 5 12 - 13 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 5 3 16 - 17 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 14 - 11 12
11.
ФК Монреаль
 Заявка 10 3 3 4 13 - 20 12
12.
Нэшвилл
 Заявка 10 2 5 3 14 - 18 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 2 1 7 7 - 18 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Монреаль - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2024, осталось 2 дня 18 часов 36 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.4% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    ФК Монреаль 6.7% (3)
    X 8.9% (4)
    Интер Майами 84.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ФК Монреаль
    Ничья
    Интер Майами
    3.95
    3.90
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    1.93
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    Прогнозы на матч ФК Монреаль - Интер Майами

    Исход игры
    ФК Монреаль
    6.7% (3)
    Ничья
    8.9% (4)
    Интер Майами
    84.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    44.4% (20)
    1:3 Интер Майами
    13.3% (6)
    0:2 Интер Майами
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    2:3 Интер Майами
    4.4% (2)
    2:1 ФК Монреаль
    4.4% (2)
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