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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Перерыв
Нэшвилл
0'
22' Желтая карточка
Бойд Тайлер

Ход матча

22'
 
Бойд Тайлер
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нэшвилл
3.35
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3.30
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4.10
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Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
10
Деягере
Брехт
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
1
Уиллис
Джо
22
Бауэр
Джош
44
Коллман
Брент
5
Махер
Джек
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
11
Бойд
Тайлер
2
Ловитц
Дэниел
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
Шарлотт
4-3-3
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Шарлотт
Нэшвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
4:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 2 0.17
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.17
Деягере Брехт 1 0.08
Петкович Никола 1 0.08
Копетти Энцо 1 0.08
Тавареш Юри 1 0.08
Диани Джибриль 1 (1) 0.08
Вествуд Эшли 1 0.08
Абада Лиэль 1 0.08
Маланда Адилсон 1 0.08
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.45
Мухтар Хани 2 0.18
Банбери Тил 2 (2) 0.18
Мьюл Алекс 1 0.09
Йервуд Дрю 1 0.09
Годой Анибал 1 0.09
Циммерман Уокер 1 0.09
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Мур Шак 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 4 0
Варгас Кервин Кальдерон 4 0
Тавареш Юри 4 0
Деягере Брехт 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Петкович Никола 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Приветт Эндрю 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Бронико Брандт 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Диани Джибриль 1 0
Абада Лиэль 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 3 0
Йервуд Дрю 2 0
Махер Джек 2 0
Уиллис Джо 0 1
Бойд Тайлер 1 0
Ловитц Дэниел 1 0
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Дэвис Шон II 1 0
Бауэр Джош 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Шарлотт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нэшвилл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
12
Шарлотт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Нэшвилл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

3
13
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
71%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
46%
2
12%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2
Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1

Результаты матчей

Шарлотт
Нэшвилл

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 13 7 4 2 34 - 20 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 12 6 4 2 13 - 9 22
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
4.
Торонто
 0:2 Заявка 12 6 1 5 14 - 16 19
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 12 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 12 4 5 3 18 - 18 17
7.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 13 15
9.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 11 3 5 3 20 - 18 14
10.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 11 3 4 4 15 - 22 13
11.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 11 3 3 5 15 - 13 12
12.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 11 2 1 8 8 - 20 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:2 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 4 13
5.
Торонто
 0:2 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 7 3 1 3 14 - 9 10
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
14.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 5 1 1 3 8 - 9 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
2.
Интер Майами
 2:2 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
3.
Филадельфия Юнион
 1:2 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 2:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 2:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 12 7
7.
Торонто
 0:2 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
9.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
10.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
13.
Атланта Юнайтед
 1:2 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Шарлотт
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 10 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8
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Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
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