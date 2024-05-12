Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
Ход матча
22'
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
22
Бауэр
Джош
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
11
Бойд
Тайлер
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
-
32 Диоп ХамадиЗащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
-
20 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
История личных встреч
Шарлотт
Нэшвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|2
|0.17
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.17
|Деягере Брехт
|1
|0.08
|Петкович Никола
|1
|0.08
|Копетти Энцо
|1
|0.08
|Тавареш Юри
|1
|0.08
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.08
|Вествуд Эшли
|1
|0.08
|Абада Лиэль
|1
|0.08
|Маланда Адилсон
|1
|0.08
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|5
|0.45
|Мухтар Хани
|2
|0.18
|Банбери Тил
|2 (2)
|0.18
|Мьюл Алекс
|1
|0.09
|Йервуд Дрю
|1
|0.09
|Годой Анибал
|1
|0.09
|Циммерман Уокер
|1
|0.09
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|4
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Деягере Брехт
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Приветт Эндрю
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Бронико Брандт
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Диани Джибриль
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|3
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Бойд Тайлер
|1
|0
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
|Бауэр Джош
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Шарлотт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нэшвилл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
12
Шарлотт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Нэшвилл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
3
13
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
71%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
6
46%
2
12%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2
Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1
Результаты матчей
Шарлотт
Нэшвилл
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
38
46
110
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|34 - 20
|25
|2.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 9
|22
|3.
|2:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|4.
|0:2 Заявка
|12
|6
|1
|5
|14 - 16
|19
|5.
|2:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 12
|17
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|1:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 18
|14
|10.
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 22
|13
|11.
|1:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 13
|12
|12.
|2:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|15.
|1:2 Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 20
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|5.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|2:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|7.
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 9
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|14.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|15.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|2:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|3.
|1:2 Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|2:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|2:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 12
|7
|7.
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|2:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|1:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|13.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|10 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5