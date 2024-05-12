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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
22' Желтая карточка
Бойд Тайлер
1:0
52' Гол
Агьеманг Патрик
56' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
76' Желтая карточка
Варгас Кервин Кальдерон
88' Желтая карточка
Дэвис Шон
90' Желтая карточка
Tyger Smalls
90'+7
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
10
Деягере
Брехт
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
1
Уиллис
Джо
22
Бауэр
Джош
44
Коллман
Брент
5
Махер
Джек
19
Мьюл
Алекс
16
Йервуд
Дрю
20
Годой
Анибал
11
Бойд
Тайлер
2
Ловитц
Дэниел
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
Шарлотт
4-3-3
Нэшвилл
3-5-2

История личных встреч

Шарлотт
Нэшвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
4:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 3 0.25
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.17
Деягере Брехт 1 0.08
Петкович Никола 1 0.08
Копетти Энцо 1 0.08
Тавареш Юри 1 0.08
Диани Джибриль 1 (1) 0.08
Вествуд Эшли 1 0.08
Абада Лиэль 1 0.08
Маланда Адилсон 1 0.08
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.45
Мухтар Хани 2 0.18
Банбери Тил 2 (2) 0.18
Мьюл Алекс 1 0.09
Йервуд Дрю 1 0.09
Годой Анибал 1 0.09
Циммерман Уокер 1 0.09
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Мур Шак 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Кервин Кальдерон 5 0
Вествуд Эшли 4 0
Тавареш Юри 4 0
Деягере Брехт 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Петкович Никола 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Приветт Эндрю 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Бронико Брандт 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Диани Джибриль 1 0
Абада Лиэль 1 0
Tyger Smalls 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 3 0
Ловитц Дэниел 2 0
Йервуд Дрю 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Бойд Тайлер 1 0
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Бауэр Джош 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Шарлотт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нэшвилл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
12
Шарлотт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Нэшвилл
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

10
2
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

3
13
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
71%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
15%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
46%
2
11%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0
Нэшвилл
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2
Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1

Результаты матчей

Шарлотт
Нэшвилл

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 9 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 5 2 21 - 17 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 10 19
5.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
8.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
10.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
13.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 12 2 2 8 19 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
6.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 6 15
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 7 0 2 5 12 - 17 2
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Весь список
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    • 52'
      Г О О О О Л - Патрик Агьеманг бьет в цель!
    • 46'
      Коллман Брент уходит с поля. Циммерман Уокер выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Бойд Тайлер получил желтую карточку от судьи
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