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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
1:0
Первый тайм: 14'
Орландо Сити
0'
1:0
12' Гол
Уре Микаэль

Ход матча

12'
Уре Микаэль
1:0
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Орландо Сити
3.70
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3.75
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3.80
Все Коэффициенты
1
Семмле
Оливер
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
33
Салливан
Куинн
7
Уре
Микаэль
1
Гальесе
Педро
4
Брекало
Давид
16
Вильдер
Картахена
6
Янссон
Робин
10
Торрес
Факундо
14
Лодейро
Николас
11
Охеда
Мартин
5
Араухо
Сесар
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
9
Муриэль
Луис
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Орландо Сити
3-5-2

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Орландо Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:2
М
1:2
М
5:1
М
0:1
ОК
2:1
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0
М
0:2
М
6:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.18

Среднее время на гол

62
76

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.75
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 6 (1) 0.6
Карранса Хулиан 4 0.4
Уре Микаэль 3 0.3
Бедойя Алехандро 2 0.2
МакГлинн Джек 2 0.2
Салливан Куинн 1 0.1
Вагнер Кай 1 0.1
Харриэль Натан 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 4 0.4
Торрес Факундо 1 (1) 0.1
Лодейро Николас 1 0.1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.1
Ангуло Иван 1 0.1
Брекало Давид 1 0.1
Линн Джек 1 0.1
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Бедойя Алехандро 3 0
Лоу Дэмион 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Эллиотт Джек 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Вагнер Кай 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Флэк Леон 1 0
Харриэль Натан 1 0
Семмле Оливер 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Араухо Сесар 3 0
Шлегель Родриго 1 1
Фелипе 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Ангуло Иван 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Орландо Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
2
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

17
4

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Забито

19
10
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
6
32%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
19%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Орландо Сити

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
4
6
1
9
2.5
1
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 17 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 3 2 18 - 10 18
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Остин
 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 4 3 4 19 - 19 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 9 - 10 14
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 2 7 1 15 - 14 13
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 2 5 4 18 - 19 11
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
13.
Даллас
 Заявка 10 2 2 6 10 - 15 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 11 2 1 8 17 - 26 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 13 7 4 2 32 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 11 6 3 2 13 - 9 21
3.
Торонто
 0:0 Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 12 5 5 2 17 - 16 20
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 11 3 6 2 19 - 16 15
7.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
8.
Шарлотт
 0:0 Заявка 12 4 3 5 12 - 13 15
9.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 12 3 6 3 16 - 17 15
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 11 3 4 4 14 - 11 13
11.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 20 13
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 11 2 6 3 14 - 18 12
13.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
14.
Чикаго Файр
 Заявка 11 2 4 5 11 - 19 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 19 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:0 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
2.
Шарлотт
 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Торонто
 0:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
7.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 5 1 2 2 1 - 3 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Торонто
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 7 5
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:1 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
14.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
15.
Шарлотт
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Интер Майами Суарес Луис 10 (5)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
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Филадельфия Юнион
Ничья
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