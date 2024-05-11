Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
1:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
12'
1:0
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Фриман АлексЗащитник
- Защитник
-
28 Салим АбдиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Линн ДжекНападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.18
Среднее время на гол
62
76
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.75
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|6 (1)
|0.6
|Карранса Хулиан
|4
|0.4
|Уре Микаэль
|3
|0.3
|Бедойя Алехандро
|2
|0.2
|МакГлинн Джек
|2
|0.2
|Салливан Куинн
|1
|0.1
|Вагнер Кай
|1
|0.1
|Харриэль Натан
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|4
|0.4
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.1
|Лодейро Николас
|1
|0.1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.1
|Ангуло Иван
|1
|0.1
|Брекало Давид
|1
|0.1
|Линн Джек
|1
|0.1
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Лоу Дэмион
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Эллиотт Джек
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Араухо Сесар
|3
|0
|Шлегель Родриго
|1
|1
|Фелипе
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Орландо Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
12
2
Филадельфия Юнион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Орландо Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
17
4
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
50%
76-90
Забито
19
10
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
1
5%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
1
5%
2
20%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
6
32%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
19%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Фламенго 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
7 раз 70%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
19
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|9.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|15 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|18 - 19
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|17 - 26
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 9
|21
|3.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 16
|20
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|19 - 16
|15
|7.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|8.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 13
|15
|9.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|14 - 18
|12
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 19
|10
|15.
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 19
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|8.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|8.
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|12.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|10 (5)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5