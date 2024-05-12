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  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:1
Конец матча
Остин
0'
1:0
4' Гол
Муса Петар
8' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
15' Желтая карточка
Даниэль Перейра
43' Желтая карточка
Фрейзер Лиам
48' Желтая карточка
Нтсабеленг Тсики
2:0
56' Гол
Феррейра Хесус
2:1
84' Пенальти
Дриусси Себастьян
90'+6
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
16
Нтсабеленг
Тсики
10
Феррейра
Хесус
9
Муса
Петар
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
6
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
7
Ригони
Эмилиано
14
Рубио
Диего
Даллас
3-4-2-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Остин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
3:5
М
2:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 4 0.36
Феррейра Хесус 2 0.18
Джункуа Сэм 1 0.09
Анса Юджин 1 0.09
Ильяраменди Асьер 1 0.09
Льетгет Себастьян 1 0.09
Ибеага Себастьен 1 0.09
Сили Данте 1 0.09
Фрейзер Лиам 0 0
Твумаси Эма 0 0
Камунго Бернард 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 3 (2) 0.25
Рубио Диего 3 0.25
Обриан Хадер 2 0.17
Касканте Хулио 2 0.17
Гильерме дос Сантос 2 0.17
Галлахер Джон 1 0.08
Хеджес Мэтт 1 0.08
Ригони Эмилиано 1 0.08
Ринг Александр 0 0
Хименес Эктор 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Вольфф Оуэн 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрейзер Лиам 3 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Арриола Пол 2 0
Муса Петар 2 0
Сили Данте 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Фаррингтон Логан 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 4 0
Валенсия Йохан 3 0
Даниэль Перейра 2 0
Рубио Диего 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Гильерме дос Сантос 2 0
Обриан Хадер 2 0
Галлахер Джон 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Стувер Брэд 1 0
Колманич Жан 1 0

Результаты матчей

Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Даллас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
12
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Остин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
4
50%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
5
33%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1
Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0
Остин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4

Результаты матчей

Даллас
Остин

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Даллас
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
5
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 9 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 5 2 21 - 17 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 10 19
5.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
8.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
10.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
13.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 12 2 2 8 19 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
6.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 6 15
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 7 0 2 5 12 - 17 2
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Фрейзер Лиам получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Ильяраменди Асьер получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Даллас 2:1 Остин онлайн

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