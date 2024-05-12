Тур: 1. Стадион: Тойота.
0'
1:0
4' ГолМуса Петар
8' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
15' Желтая карточкаДаниэль Перейра
43' Желтая карточкаФрейзер Лиам
48' Желтая карточкаНтсабеленг Тсики
2:0
56' ГолФеррейра Хесус
2:1
84' ПенальтиДриусси Себастьян
90'+6
Ход матча
4'
1:0
15'
43'
48'
56'
2:0
84'
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
18
Фрейзер
Лиам
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Даллас
Остин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|4
|0.36
|Феррейра Хесус
|2
|0.18
|Джункуа Сэм
|1
|0.09
|Анса Юджин
|1
|0.09
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.09
|Льетгет Себастьян
|1
|0.09
|Ибеага Себастьен
|1
|0.09
|Сили Данте
|1
|0.09
|Фрейзер Лиам
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|3 (2)
|0.25
|Рубио Диего
|3
|0.25
|Обриан Хадер
|2
|0.17
|Касканте Хулио
|2
|0.17
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.17
|Галлахер Джон
|1
|0.08
|Хеджес Мэтт
|1
|0.08
|Ригони Эмилиано
|1
|0.08
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрейзер Лиам
|3
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Муса Петар
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|4
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Даниэль Перейра
|2
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|Гильерме дос Сантос
|2
|0
|Обриан Хадер
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Даллас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
12
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Остин
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
4
50%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
5
33%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1
Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0
Остин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4
Результаты матчей
Даллас
Остин
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Даллас
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
84
38
57
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 9
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 17
|20
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|5.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|14.
|2:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|19 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|2:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|2:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|2:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|12 - 17
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5