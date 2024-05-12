Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
2:2
Второй тайм: 51'
0'
14' Желтая карточкаМихайлович Джордже
1:0
34' ГолНаварро Рафа
2:0
42' ГолФернандес Омир
2:1
44' ГолПеллегрино Амаль
2:2
45' ГолHernan Lopez
Ход матча
34'
42'
2:0
44'
2:1
45'
2:2
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Боуда УссениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
37 матчей
27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
27%
43.2%
29.8%
10 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.33
0.68
Среднее время на гол
67
131
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.11
0.94
Среднее время на гол
81
95
Всего голов
45
30
Голов в среднем за матч
1.22
0.81
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
74
111
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|6 (3)
|0.5
|Бассетт Коул
|4
|0.33
|Михайлович Джордже
|2
|0.17
|Харрис Кельвин
|2
|0.17
|Бомбито Мойс
|2
|0.17
|Кабрал Кевин
|1
|0.08
|Фернандес Омир
|1
|0.08
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|3
|0.25
|Эбобисс Жереми
|3 (1)
|0.25
|Тоньяо
|2
|0.17
|Коста Витор
|2
|0.17
|Киканович Бенджамин
|2
|0.17
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.08
|Скахен Джек
|1
|0.08
|Вилсон Бруно
|1
|0.08
|Джадд Престон
|1
|0.08
|Hernan Lopez
|1
|0.08
|Марье Поль
|1
|0.08
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Бомбито Мойс
|2
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Ларраз Оливер
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джадд Престон
|3
|1
|Акапо Карлос
|4
|0
|Коста Витор
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Скахен Джек
|3
|0
|Юилл Джексон
|1
|1
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Тоньяо
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
10
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
10
5
Колорадо Рэпидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
57%
4
27%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
6
35%
1
6%
76-90
Пропущено
16
27
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
7
26%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
4
25%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
4:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
47
29
47
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 9
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 11
|20
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|21 - 17
|20
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|5.
|2:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|7.
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|18 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|20 - 23
|10
|14.
|2:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|19 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|35 - 20
|27
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|20 - 18
|20
|4.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 17
|19
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 13
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 19
|17
|8.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|9.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|2:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|2:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|2:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|2:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|12 - 17
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 11
|13
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|12.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|8 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5