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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
2:2
Второй тайм: 51'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
14' Желтая карточка
Михайлович Джордже
1:0
34' Гол
Наварро Рафа
2:0
42' Гол
Фернандес Омир
2:1
44' Гол
Пеллегрино Амаль
2:2
45' Гол
Hernan Lopez

Ход матча

14'
Михайлович Джордже
 
34'
Наварро Рафа
(Михайлович Джордже)
1:0
42'
Фернандес Омир
(Махсо Андреас)
2:0
44'
2:1
Пеллегрино Амаль
45'
2:2
Hernan Lopez
(Коста Витор)
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Колорадо Рэпидс
Ничья
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95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
11
Фернандес
Омир
10
Михайлович
Джордже
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
25
Ярброуг
Вильям
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
4
Вилсон
Бруно
94
Коста
Витор
7
Груэсо
Карлос
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
11
Эбобисс
Жереми
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

27%
43.2%
29.8%
10 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:2

Голы

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.68

Среднее время на гол

67
131

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.11
0.94

Среднее время на гол

81
95

Всего голов

45
30

Голов в среднем за матч

1.22
0.81

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

74
111

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 6 (3) 0.5
Бассетт Коул 4 0.33
Михайлович Джордже 2 0.17
Харрис Кельвин 2 0.17
Бомбито Мойс 2 0.17
Кабрал Кевин 1 0.08
Фернандес Омир 1 0.08
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 3 0.25
Эбобисс Жереми 3 (1) 0.25
Тоньяо 2 0.17
Коста Витор 2 0.17
Киканович Бенджамин 2 0.17
Эспиноса Кристиан 1 0.08
Скахен Джек 1 0.08
Вилсон Бруно 1 0.08
Джадд Престон 1 0.08
Hernan Lopez 1 0.08
Марье Поль 1 0.08
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайлович Джордже 3 0
Наварро Рафа 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Бомбито Мойс 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Ларраз Оливер 1 0
Япи Даррен 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джадд Престон 3 1
Акапо Карлос 4 0
Коста Витор 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Марье Поль 3 0
Скахен Джек 3 0
Юилл Джексон 1 1
Моралес Альфредо 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Томпсон Томми 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Тоньяо 1 0
Бисон Таннер 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
10
Колорадо Рэпидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
5
Колорадо Рэпидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
57%
4
27%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
8%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
33%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
6
35%
1
6%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
7
26%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
1
6%
6
22%
61-75
4
25%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
4:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
4:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
4
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 9 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 5 2 21 - 17 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 10 19
5.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
7.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
8.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
10.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
13.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 12 2 2 8 19 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
6.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 6 15
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
9.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:2 Заявка 7 0 2 5 12 - 17 2
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 9 (3)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.20
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5.50
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4.15
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