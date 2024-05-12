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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
3:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
18' Гол
Оливера Кристиан
21' Желтая карточка
Уайт Брайан
2:0
36' Гол
Оливера Кристиан
45' Желтая карточка
Богуш Матеуш
3:0
57' Гол
Богуш Матеуш
90'+5
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
25
Шано
Максим
33
Лонг
Аарон
2
Кампос
Омар
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
7
Рапосо
Райан
8
Шёпф
Алессандро
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
Лос-Анджелес
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:1
М
5:2
М
1:1
М
2:3
ЛЧК
3:0
ЛЧК
0:3
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Голы

Всего голов

30
9

Голов в среднем за матч

3.33
1.13

Среднее время на гол

27
80

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

2.18
1.24

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

41
72

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 6 (3) 0.5
Тильман Тимоти 4 0.33
Оливера Кристиан 4 0.33
Богуш Матеуш 4 0.33
Атуэста Эдуард 2 0.17
Моралес Давид 1 0.08
Камара Кей 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 5 0.45
Голд Райан 3 0.27
Пико Фабрис 3 0.27
Рапосо Райан 2 0.18
Шёпф Алессандро 1 0.09
Али Ахмед 1 0.09
Крейлах Дамир 1 0.09
Веселинович Ранко 1 0.09
Лаборда Матиас 1 0.09
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Вите Педро 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 5 0
Паленсия Серги 4 0
Холлингсхед Райан 3 0
Тильман Тимоти 3 0
Богуш Матеуш 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Шано Максим 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Камара Кей 1 0
Лонг Аарон 1 0
Буанга Денис 1 0
Сегура Эдди 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 4 0
Адекугбе Сэм 2 0
Пико Фабрис 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Али Ахмед 1 0
Голд Райан 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Лаборда Матиас 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
1
Лос-Анджелес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

2
8
Лос-Анджелес
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ванкувер Уайткэпс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
18%
1
13%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
25%
4
50%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
17%
3
17%
1-15
3
13%
4
22%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
5
22%
1
6%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
5
28%
3
23%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лас-Вегас Лайтс - Лос-Анджелес 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
6
1
1.5
2
4
3
4
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
8
4
1.5
5
6
3
9
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 6 2 2 17 - 11 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 5 2 23 - 19 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 3 3 18 - 13 18
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 5 3 4 22 - 19 18
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 11 3 7 1 18 - 15 16
9.
Остин
 Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
10.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 2 4 5 13 - 13 10
13.
Портленд Тимберс
 Заявка 11 2 4 5 20 - 23 10
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 3 1 8 20 - 28 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 35 - 20 27
2.
Цинциннати
 Заявка 12 7 3 2 15 - 10 24
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 5 5 2 20 - 18 20
4.
Торонто
 Заявка 12 6 1 5 16 - 17 19
5.
Шарлотт
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 5 2 5 14 - 14 17
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 5 3 19 - 19 17
8.
Коламбус Крю
 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 3 5 3 21 - 19 14
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 14 12
11.
Орландо Сити
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 3 3 5 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
4.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Нэшвилл
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Чикаго Файр
 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
8.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 1 1 5 13 - 17 4
13.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 6 4 1 1 14 - 11 13
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 7 2 3 2 9 - 14 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
12.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
15.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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